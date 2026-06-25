Leroy Sané, 2026 Dünya Kupası 5. Grubun üçüncü turu kapsamında bu Perşembe akşamı Ekvador karşısında Almanya milli takımının ilk golünü erken bir aşamada attı.

Sané, golü atmak için sadece 1 dakika 49 saniyeye ihtiyaç duydu ve bu gol, Almanya’nın Dünya Kupası tarihindeki en hızlı ikinci gol oldu. Bu gol, 1934 Dünya Kupası’nda Ernst Liner’in Avusturya karşısında ilk dakikada attığı golün ardından ikinci sırada yer alıyor.









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Almanya, turnuvadaki hücum üstünlüğünü sürdürdü ve 2026 Dünya Kupası'nda 10 gol barajına ulaşan ilk milli takım oldu.

Sané’nin golünün ardından hakemlikle ilgili bir tartışma çıktı. Golün hemen öncesinde, Alman orta saha oyuncusu Alexander Pavlović’in ayağını aşırı derecede kaldırması sonucu rakip oyuncu Pedro Vitti’nin yüzüne çarpması üzerine Ekvadorlu oyuncular kendi lehlerine faul talep etmişti, ancak gol sonunda geçerli sayıldı.



