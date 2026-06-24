Videoda... İsviçre, Kanada'yı kendi sahasında mağlup ederek liderliği ele geçirdi

İsviçre milli takımı, ev sahibi Kanada ile girdiği çekişmeli mücadelenin ardından, bugün Çarşamba günü Vancouver’daki “BC Place” Stadyumu’nda konuk takımın 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından 2026 Dünya Kupası 2. Grubu’nda liderliğe yükseldi.

İsviçre’nin gollerini 46. dakikada Ruben Vargas ve 57. dakikada Johan Manzambi kaydederken, Kanada’nın tek golünü 76. dakikada Promis David attı.









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İki takımın da karşılıklı ataklar yaptığı golsüz bir ilk yarının ardından, İsviçre ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yaptı ve Kanada'nın beraberliği yakalamak için yaptığı hücumdaki aceleyi değerlendirerek hızlı bir kontra atakla skoru 2-0'a taşıdı.

Ev sahibi takım ikinci yarının büyük bölümünde üstünlüğü elinde tuttu ve İsviçre kalesine arka arkaya ataklar düzenledi, ancak Borussia Dortmund kalecisi Gregor Kobel, Kanadalı oyuncuların karşısına dikildi ve birçok tehlikeli pozisyonu kurtardı; maç İsviçre’nin 2-1’lik galibiyetiyle sona erdi.





7 puanla 2. Grubu lider tamamlayan İsviçre, 32'li turda üçüncü sırada yer alan en iyi takımlardan biriyle karşılaşmayı garantiledi. Rakibi, E, F, G, I veya J gruplarından birinden çıkacak.

Böylece İsviçre milli takımı için 5. grubun üçüncüsü, 6. grubun üçüncüsü, 7. grubun üçüncüsü, 9. grubun üçüncüsü veya 10. grubun üçüncüsüyle karşılaşma olasılıkları açık kaldı.

Öte yandan Kanada, 6 puanla grubunu ikinci sırada tamamlayarak, Çekya, Güney Kore, Meksika ve Güney Afrika’nın yer aldığı birinci grubun ikincisiyle karşılaşacak.



