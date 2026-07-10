Videoda: "Irkçı hareket" yeniden gündeme geldi… Hossam Hassan, Arjantin'i yeniden coşturdu

Mısır ile Arjantin arasındaki karşılaşma hakemin düdüğüyle sona ermedi; Hossam Hassan’ın yaptığı tek bir hareket, Kahire ile Buenos Aires arasında yeni bir gerginlik başlattı. Bir Arjantin gazetesi, Mısırlı teknik direktörü bu hareketi taraftarların önünde tekrarlayarak onları küçümsediği gerekçesiyle suçladı.

Geniş çapta övgü toplayan tarihi bir serüvenin ardından Firavunlar vatanlarına döndü. El Alamein Havalimanı’nda, oyuncuların ve teknik ekibin Mısır futbol tarihine kalıcı bir iz bırakan kahramanca performanslarını kutlamak üzere, olağanüstü bir halk ve resmi karşılama töreni onları bekliyordu.

Gençlik ve Spor Bakanı Juhar Nabil ile Kulüpler Birliği Başkanı Ahmed Diab, Mısır Milli Takımı heyetinin Yeni El Alamein Havalimanı’na inişi sırasında karşılama heyetinin başında yer aldı.

Arjantinli “Olé” gazetesi, 2026 Dünya Kupası’nın Atlanta’da oynanan Arjantin karşısındaki son 16 turu maçında Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan’ın yaptığı ve Enzo Fernández’in golünün ardından Firavunlar’ın elenmesiyle sonuçlanan “ırkçı hareket” olarak nitelendirdiği olaya dikkat çekti.

Gazeteye göre tartışma maçla sınırlı kalmadı; Muhammed Salah liderliğindeki Mısır milli takımı için Yeni El Alamin şehrinde düzenlenen coşkulu karşılama töreninde, çok sayıda taraftar, Fransız hakem Litkser’in yönettiği maça yönelik “sembolik bir protesto” olarak gördükleri aynı hareketi taklit etti.

“L’Équipe”nin dikkat çektiği sürpriz ise Hüsam Hasan’ın kendisinin davranışındaydı; gazete, teknik direktörün özür dilemek veya kötü niyetini reddetmek yerine, taraftarlara selam verirken bu hareketi tekrarlayarak “hareketin önemini azalttığını” belirtti.

Gazete, hareketin tekrarlanmasının onu “anlık bir tepki” olmaktan çıkarıp açık bir tavra dönüştürdüğünü değerlendirdi ve Fransız hakemin Firavunlar’la oynanan maçtaki kararlarının doğru olduğunu vurguladı.

“L’Équipe”, haberinde “teknik direktör ve bazı taraftarların ırkçı hareketi tekrarladığını” vurguladı ve Hossam Hassan’ın kızının başlattığı kampanyanın tartışmayı daha da alevlendirdiğine dikkat çekti. Buna karşılık, Mısır halkının bir kesimi ise bu hareketin hakem kararlarına duyulan öfkenin bir ifadesi olduğunu ve teknik direktörün bunu önemsiz gösterme çabasının, hareketin incitici niteliğini ortadan kaldırmayı amaçladığını düşünüyor.