Videoda... İran milli takım kaptanı, silahlı bir çetenin "pususundan" kurtulma anlarını anlatıyor

İran Milli Takımı kaptanı Ali Reza Jahanbakhsh, Meksika'da silahlı bir çeteyle yaşadığı tuhaf bir karşılaşmanın ayrıntılarını anlattı. Kimliği durumu tamamen tersine çevirip çıkmazı sona erdirmiş olmasaydı, bu olay bir krize dönüşebilirdi.

Jahanbakhsh, 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına birkaç ay kala Meksika'da yaptığı sıradan bir turizm gezisi sırasında İranlı kimliğinin "kurtuluş kartı" olacağını tahmin etmiyordu.

İran milli takım kaptanı, Tulum turistik bölgesini ziyaret etti ve kendini silahlı bir grupla karşı karşıya buldu, ancak durum aniden tersine döndü.

Jahanbakhsh, geniş çapta yayılan bir videoda, bir arkadaşıyla birlikteyken yoluna bir grup maskeli kişinin çıktığını söyledi. Bu kişileri "uyuşturucu kaçakçıları" olarak tanımlayan Jahanbakhsh, silah zoruyla kendilerini aramak istediklerini ve durumun ilk andan itibaren tehlikeli göründüğünü belirtti.

Olanların ayrıntılarını şöyle anlattı: "Gerçekten hiçbir şeyimiz yoktu. Hollanda'dan geliyordum. Çetenin üyelerinden biri bana 'Nerelisin?' diye sordu. Ben de 'Hollanda' dedim. Sonra arkadaşım 'Ona İran de' dedi. Çetenin üyesi, İran dediği arkadaşımı aradığında güldü ve 'İran mı? Hadi gidin' dedi."

İran milli takım kaptanı şakayla karışık olarak, silahlı kişilerin milliyetini duyduktan sonra tepkilerinin tamamen değiştiğini belirterek, "Görünüşe göre Meksika'daki çeteler İranlıları çok seviyor" dedi.

Olay, İran milli takımının tarihindeki yedinci kez Dünya Kupası finallerine hazırlanırken yaşandı. İran, daha önce 1978, 1998, 2006, 2014, 2018 ve 2022 yıllarında turnuvaya katılmış, ancak bugüne kadar grup aşamasını geçmeyi başaramamıştı.

2026 Dünya Kupası kura çekimi, İran'ı Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır ile birlikte 7. gruba yerleştirdi. Takımın ilk maçlarını Los Angeles'ta oynaması planlanıyor, ardından 15-26 Haziran tarihleri arasında Mısır ile karşılaşmak üzere Seattle'a geçecek.

İran Futbol Federasyonu başlangıçta kampını ABD'nin Arizona eyaletinde düzenlemeyi planlıyordu, ancak ABD'deki kısıtlamalar ve heyetin karşılaştığı vize sorunları nedeniyle rotayı sınırdaki Meksika'nın Tijuana kentine çevirmek zorunda kaldı.

Yeni plana göre, milli takım her maçı oynamak için ABD'ye gidecek ve maçın ardından Meksika'daki kampına geri dönecek.