Irak milli takımı, bugün Cuma günü Kanada’nın Toronto kentinde oynanan ve 9. grubun son maçı niteliğindeki karşılaşmada Senegalli rakibine 5-0’lık ağır bir yenilgiye uğradıktan sonra, 2026 Dünya Kupası finallerine elendi.

Bu sonuçla Irak, puan toplayamadan grubun son sırasında yer aldı ve tarihindeki ikinci Dünya Kupası katılımında hiçbir puan alamayarak, "Rafidain Aslanları"nın Dünya Kupası tarihindeki en ağır yenilgisini yaşadı. Senegal ise puanını 3’e yükselterek üçüncü sıraya yerleşti ve üçüncü sırayı alan en iyi takımlar arasında 32’li turlara yükselme hesaplarını bekliyor.

Senegal, rakibine maça ısınması için fazla zaman tanımadı; maçın üçüncü dakikasında Jana Jay’ın güçlü şutu Irak savunmasına çarparak direğin yanından köşe vuruşuna dönüştü ve Dördüncü dakikada tam da bu kornerden, Aslanlar skoru açtı. Abdullah Seik, mükemmel bir ortaya yükseldi ve kafayla vurduğu top yere çarptıktan sonra takım arkadaşı Habib Diara'ya değerek Irak ağlarına gitti.

“Rafiden Aslanları”nın çilesi 10. dakikada, savunma oyuncusu Rebin Solaka’nın kafayla topu uzaklaştırırken yaptığı feci hatanın ardından daha da arttı. Yıldız oyuncu Sadio Mané topu kaparak kaleci Ahmed Basil ile karşı karşıya kaldı ve Solaka, tehlikeyi önlemek için onu faulle durdurmak zorunda kaldı. İlk başta hakem faul kararı verip sarı kartla yetindi, ancak VAR hakemlerinin müdahalesi üzerine geri dönerek, Iraklı savunma oyuncusuna kesin gol fırsatını engellediği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart gösterdi; Mané, faul vuruşunu kendisi yaptı ve kaleci Ahmed Basil’in muhteşem bir kurtarışıyla engellendi.

Senegalli takım, sayısal üstünlüğünü değerlendirerek hücumlarını sürdürdü. 33. dakikada Jacobs, direğin yanından geçen güçlü bir yerden şutla ikinci golü atmaya çok yaklaştı. Mané ise ilk yarının uzatma süresinin ikinci dakikasında, üst direğin üzerinden geçen bir şutla Dünya Kupası’ndaki ilk golünü atmaya çalıştı. İkinci yarının başlangıcında Irak milli takımı, kaleci Ahmed Basil’in sakatlığı nedeniyle oyundan çıkması ve yedek Jalal Hassan’ın oyuna girmesiyle bir darbe daha aldı.

Senegal, 47. dakikada Diarra’nın direğin yanından geçen şutuyla ikinci yarıya erken bir tehditle başladı. Irak ise 53. dakikada Ali Jasim’in ceza sahası dışından attığı ve Senegalli kaleci Diao’nun kurtardığı güçlü şutla ilk ve neredeyse tek hücumunu gerçekleştirdi.

Senegal’in cezası gecikmedi; 55. dakikada Celal Hasan, Ismaïla Sar’ın şutunu kurtardıktan sonra, 56. dakikada Sar, Zidan İkbal’in topu fazla tutmaya çalışması sonucu takım arkadaşı Kamara’nın topu kapmasını değerlendirerek ikinci golü atıp maçı bitirdi; Kamara, Sar’a altın değerinde bir pas verdi ve Sar da topu kolaylıkla ağlara gönderdi.

İkinci golün ardından Irak savunması tamamen çöktü ve 59. dakikada oyuna sonradan giren Babi Jay, ceza sahası dışından attığı füze gibi bir şutla üçüncü golü kaydetti. Aynı Jay, 71. dakikada N'Dai'den ceza sahası içinde kafayla aldığı pasın ardından, kaleye çakılan gürültülü bir füze atarak hem kişisel ikinci golünü hem de ülkesinin dördüncü golünü kaydetti.

74. dakikada Sadio Mané, akıllı bir düşen vuruşla bu gol şölenine adını yazdırabilirdi, ancak direk Irak'ın yardımına koştu ve Senegalli yıldızın sevinçini engelledi.

Senegal, 83. dakikada Eliman Nday’ın ceza sahası sınırından attığı güçlü şutla beşinci golü kaydetti ve maç, Senegal’in ezici galibiyeti ve Irak’ın acı bir elenmesiyle sona erdi.