Videoda: İngiltere, 10 oyuncuyla Meksika'nın direnişinden kurtuldu ve Norveç ile heyecan dolu bir karşılaşmaya hazırlanıyor

İngiltere milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükseldi. Takım, bu sabah Pazartesi günü Azteka Stadyumu’nda oynanan ve heyecan ve çekişmeyle dolu bir maçta Meksika’yı 3-2’lik skorla mağlup ederek son 16 turunu geçti.

Bir oyuncusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle yarım saatten fazla bir süre boyunca sayıca az kalmasına rağmen, İngiltere milli takımı maçın son düdüğüne kadar Meksika'nın baskısına direnmeyi başardı, turnuvadaki yoluna devam etti ve bir sonraki turda Norveç milli takımıyla merakla beklenen bir karşılaşmaya çıkacak.

Bu galibiyetle İngiltere Milli Takımı, tarihte ilk kez ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası’nın çeyrek finalinde Norveç ile karşılaşacak.

İngiltere milli takımının ilk golü 37. dakikada sağ kanattan gelen muhteşem bir atak sonucunda geldi. Bukayo Saka'nın önderlik ettiği atakta, ceza sahası içine mükemmel bir orta gönderdi; Jude Bellingham bu topa yükseldi ve güçlü bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Sadece bir dakika geçtikten sonra, 38. dakikada İngiltere milli takımı ikinci golü atarak üstünlüğünü pekiştirdi. Bellingham, ceza sahası içinde Harry Kane’e pas verdiği muhteşem bir atak başlattı; Kane ise akıllı bir dokunuşla topu Bellingham’a geri verdi ve Bellingham’ın doğrudan çektiği şut, Meksika milli takımının ağlarına gitti.

Meksika milli takımı 43. dakikada farkı azalttı. Roberto Alvarado sol kanattan serbest vuruş kullandı; İngiliz savunması topu tam olarak uzaklaştıramayınca top Julián Quiñones’e geldi ve o da ceza sahası içinden doğrudan kaleye şutunu gönderdi.

54. dakikada İngiltere milli takımı, hakemin Jesús Gayardo’ya yaptığı sert müdahale nedeniyle Jarell Quansah’a kırmızı kart göstermesiyle ağır bir darbe aldı ve “Üç Aslanlar” maçı 10 kişiyle tamamlamak zorunda kaldı.

Sayıca az olmasına rağmen İngiltere milli takımı, 60. dakikada Harry Kane’in kalecinin sağına attığı penaltı golüyle üçüncü golünü kaydetmeyi başardı.

Meksika milli takımı ise 69. dakikada farkı yeniden azalttı. Hakemin penaltı kararı vermesinin ardından topu Raul Jimenez'in önüne geldi; Jimenez, topu kalecinin sağına sert bir vuruşla ağlara gönderdi.

Maçın son dakikalarında Meksika milli takımı, rakibinin sayısal dezavantajını değerlendirerek beraberlik golü bulmak için şiddetli bir hücum baskısı kurdu; ancak İngiliz savunması tüm gücüyle direndi ve hakem maçın bitiş düdüğünü çalana kadar üstünlüğünü korumayı başardı. Böylece İngiltere, çeyrek finale yükseldi ve burada Norveç milli takımıyla zorlu bir karşılaşma bekliyor.