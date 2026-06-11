Videoda... Infantino Avrupa'yı şaşkına çevirdi: Katar, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan en iyi ülke

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Katar'ın 2022 Dünya Kupası finalleri için yaptığı organizasyonu övdü.

Infantino, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası açılış töreninin kenarında BeIN Sports kanalına yaptığı açıklamada, "Mevcut turnuvadaki krizlerin farkındayım" dedi.

"Pelé ve Maradona'nın şampiyonluğuna tanıklık eden tarihi Mexico City Stadyumu'nda bulunmaktan onur duyuyorum" diye ekledi.

"6 milyardan fazla insan Dünya Kupası'nı izliyor ve şu anda her şey yolunda gidiyor" diye devam etti.

Infantino, "Organizasyon komitesi işleri yürütmek için elinden gelenin en iyisini yaptı ve mevcut turnuvada karşılaşılan sorunları çözdük" dedi.

"Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan en iyi ülke mi? Katar. Ancak bu turnuva tarihi olacak, çünkü şampiyonluk için birçok aday var ve belki de hiç beklemediğimiz bir takım şampiyon olacak" dedi.

23 Dünya Kupası turnuvası boyunca, Avrupa kıtası 11 kez turnuvaya ev sahipliği yapma hakkını kazandı; bunlardan sonuncusu 2018'de Rusya'da gerçekleşti.