Videoda: İkinci transfer birkaç saat sonra... Barcelona'nın beklenen yıldızının uçağı İspanya'ya iniyor

Barcelona, yaz transfer dönemindeki ikinci transferini resmen tamamlamaya çok yaklaştı; kulübün beklediği Barça oyuncusunu taşıyan uçak İspanya'ya indi.

Barcelona, daha önce yaz transfer dönemindeki ilk transferini duyurmuş ve teknik direktör Hans Flick yönetimindeki takımı güçlendirmek amacıyla Newcastle United'dan İngiliz kanat oyuncusu Anthony Gordon'u kadrosuna katmıştı.

"Marca" gazetesine göre, Borussia Dortmund'un yıldızı Karim Ademi, Barça'ya transferini resmi olarak tamamlamak üzere halihazırda Barselona'da bulunuyor.

Gelecek sezon Barcelona’nın ikinci transferi olacak olan oyuncu, yarın Perşembe günü sağlık kontrolünden geçecek ve son anda herhangi bir aksilik yaşanmazsa, Hans Flick’in takımına katılmadan önce kulüple yeni sözleşmesini imzalayacak.

Siyah bir kıyafet giyen futbolcu, planlandığı gibi saat 16:30'u biraz geçe Barselona'ya ulaştı. Bu gelişme, transferin son ayrıntılarını belirlemek üzere Barselona ile Borussia Dortmund arasında yürütülen yoğun müzakerelerin ardından gerçekleşti.





Aslında forvet, transfer işlemlerinin tamamlanmasını beklemek üzere kulübünün açık onayıyla geçen Pazar günü Alman takımının yeni sezon hazırlık antrenmanlarına katılmamıştı.

İki kulüp arasındaki anlaşma fiilen Cuma günü imzalanmıştı; taraflar, 22 milyon avroluk sabit bir bedel ve 7 milyon avroluk ek ödemeler konusunda sözlü bir ön anlaşmaya varmışlardı.

Son birkaç gün boyunca, taraflar nihai mali detayları çözüme kavuşturmak ve anlaşmanın tamamlanması için gerekli tüm evrakları hazırlamak üzere çalıştılar. Bu idari işlemler tamamlanır tamamlanmaz, Ademi bugün Çarşamba günü kulübe resmi olarak katılmadan önce son adımları tamamlamak üzere Barselona’ya gitti.

Kulüp, transferi resmi olarak duyurur duyurmaz Ademi, büyük olasılıkla Cuma günü antrenmanlara katılacak.

Ancak, resmi tanıtımı birkaç gün daha ertelenecek. Kulüp başkanı Juan Laporta şu anda Dünya Kupası maçlarını izlemek üzere Amerika’da bulunuyor; bu nedenle yeni oyuncunun tanıtım töreni, Barcelona başkanının şehre dönmesi ile birlikte önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek.