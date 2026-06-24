Videoda... İki kendi kalesine gol... Katar, Dünya Kupası'nda olumsuz bir rekora girdi

Katar milli takımı, 2026 Dünya Kupası’ndaki olumsuz istatistiklerini sürdürdü; grup aşamasının üçüncü turunda Bosna-Hersek ile oynadığı maçta yeni bir kendi kalesine gol atarak turnuva tarihinde nadir görülen bir listeye girdi.

İkinci turda Kanada’ya 6-0 yenildikleri maçta Muhammed El-Manai kendi kalesine bir gol atmış, bu Çarşamba akşamı oynanan üçüncü tur maçında ise Sultan Al-Breik, Bosna-Hersek karşısında aynı hatayı tekrarladı.

34. dakikada, Bosna-Hersek'in ortaladığı top Al-Breik'e çarparak ağlara giderken, kaleci topa yetişemedi.

"Stats Foot" platformunun istatistiklerine göre Katar, 1966 Dünya Kupası'ndaki Bulgaristan ve 2018 Dünya Kupası'ndaki Rusya'nın ardından, tek bir Dünya Kupası turnuvasında oyuncuları kendi kalesine iki gol atan üçüncü milli takım oldu.

Öte yandan, ünlü istatistikçi "Mister Chip"in hesabına göre Katar, Dünya Kupası tarihinde aynı turnuva kapsamında ya da iki ardışık turnuvada iki maç üst üste kendi kalesine gol yiyen dördüncü milli takım oldu.

Bu olumsuz rekorun tarihsel listesinde yer alanlar şunlardır:

1966 Dünya Kupası'nda Bulgaristan, önce Portekiz'e, ardından Macaristan'a karşı.

2014 ve 2018 Dünya Kupaları arasında Fransa ve ardından Hırvatistan karşısında gol yiyen Nijerya.

2018 Dünya Kupası'nda Rusya, önce Uruguay'a, ardından İspanya'ya karşı.

2026 Dünya Kupası’nda Katar, önce Kanada’ya, ardından Bosna-Hersek’e karşı.