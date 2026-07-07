Tam dört yıl geçmesine rağmen sonun değişmedi. Stadyumlar değişti, turnuvalar değişti, anlar birbirini izledi, ancak final sahnesi aynı kaldı: Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası serüveninin sonunda ağlıyordu.

2022 Katar Dünya Kupası’nda Portekiz kaptanı, çeyrek finalde Fas’a yenildikten sonra ağlayarak turnuvadan ayrıldı. Bu görüntü taraftarların zihninde yer etti ve birçok rakibi bunu onunla alay etmek için kullandı.

2026 Dünya Kupası’nda kader aynı sahneyi tekrarladı, ancak bu sefer gözyaşları daha acıydı; çünkü bu, kariyeri boyunca şampiyon olmayı hayal ettiği bu turnuvadaki son görünüşüydü.

Portekiz milli takımı, son 16 turunda İspanya’ya 1-0 yenilince Ronaldo’nun Dünya Kupası serüveni sona erdi ve böylece futbol tarihinin en büyük oyuncularından birinin altı ardışık turnuvaya uzanan yolculuğu da nokta koydu.

Ronaldo, maç öncesi düzenlediği basın toplantısında 2026 Dünya Kupası'nın kendisi için son turnuva olacağını açıklamış ve Dünya Kupası serüvenine son verme zamanının geldiğini vurgulamıştı.

Maçın bitiş düdüğü çalındığında, “Madeira Roketi” gözyaşlarını tutamadı ve futbol dünyasının en değerli kupasını kaldırma hayali suya düştükten sonra, fotoğrafçıların objektifleri ve Portekizli taraftarların önünde hıçkırarak ağladı.



Ronaldo, 2006'dan 2026'ya kadar arka arkaya altı Dünya Kupası'nda yer alarak, turnuva tarihinin en çok katılımcı olan oyuncusu oldu. Ayrıca, sekiz mağlubiyetle turnuva tarihinin en çok mağlup olan oyuncuları arasına girdi; bu sayıyla Matthew Leckie, Son Heung-min, Antonio Carvajal ve Hong Myung-bo ile eşit durumda.

Yolculuğunun sona ermesine rağmen Ronaldo, birçok tarihi başarıya imza attı. Altı farklı Dünya Kupası turnuvasında gol atan ilk oyuncu olmaya devam ediyor; ayrıca Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda toplamda en az 25 gol atan ilk oyuncu ve 2026 Dünya Kupası’nın eleme turlarında gol atan en yaşlı oyuncu unvanlarını elinde tutuyor.

Eleme acısına rağmen Ronaldo, maçın ardından sakin bir tavır sergiledi ve hiçbir pişmanlık duymadığını, turnuva boyunca elinden gelenin en iyisini yaptığını vurguladı. Portekiz kaptanı şöyle konuştu: “Biraz şanssızdık. Son dakikalarda bir gol yedik ve maç büyük ölçüde dengeliydi, ama futbol budur.”

Ronaldo sözlerine şöyle devam etti: “Bu şekilde elenince üzülmem doğal, ancak dün de elimden gelen her şeyi yapacağımı söylemiştim ve öyle de yaptım. Vicdanım rahat bir şekilde ayrılıyorum ve hayat devam ediyor… Evet, bu benim için son Dünya Kupası oldu. Geleceğime dair diğer kararları ise ailemle görüşeceğim ve aceleci bir karar almayacağım.”



Ronaldo, bu hayal kırıklığını atlatabileceğinden bahsederek şunları vurguladı: “Yarın her zamanki gibi uyanacağım. Portekiz daha önce hiç şampiyonluk kazanamamışken milli takımla üç şampiyonluk kazandım ve benim için en iyisi 2016 şampiyonluğu olmaya devam ediyor. Huzur içinde uyanacağım, çünkü yarın yeni bir gün.”

Maçın son dakikalarında yediği golün çok acı verici olduğunu kabul eden Ronaldo, ancak sahada sergilediği performanstan memnun olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: “Maç herhangi bir sonuçla bitebilirdi, bu yüzden üzgün ayrılıyorum, ama aynı zamanda vicdanım rahat.”

2006 Dünya Kupası’ndaki ilk maçına çıkmadan önce kendisine ne tavsiye edeceği sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: “Ona her zaman elinden gelenin en iyisini yapmasını söylerdim. Bunu yaptığında, vicdanın rahat bir şekilde ayrılırsın. Milli takımı temsil etmek benim için her zaman büyük bir onurdu ve sonunda üzüntü duydum, ancak her şeyi verdiğim için aynı zamanda rahat da hissettim.”

Böylece, Cristiano Ronaldo’nun Dünya Kupası serüveni, iki on yıl önce başladığı gibi sona erdi; gerçekleşmemiş büyük bir hayalle. 2022’deki Doha’nın gözyaşları ile 2026’daki Dallas’ın gözyaşları arasında, son görüntü tek bir kare olarak kaldı; bu, dünyanın en önemli turnuvasından, uzun zamandır peşinde olduğu kupayı kucaklayamadan ayrılan en büyük futbolcularından birinin hikâyesini sonlandırdı.