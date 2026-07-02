Mısır Milli Takımı Menajeri İbrahim Hasan ile, yarın Cuma akşamı 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Avustralya ile oynanacak maç öncesinde, ABD'nin Dallas kentinde "Firavunlar"ın konakladığı otelde bir güvenlik görevlisi arasında bir tartışma yaşandı.

“Al-Masry Al-Youm” gazetesinin aktardığı açıklamalarda, Mısır Milli Takımı’ndan bir kaynak, “Tartışma, konaklama yerinin önünde bulunan Mısırlı taraftarlara güvenlik görevlilerinin davranış biçiminden kaynaklandı” dedi.

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Kaynak sözlerine şöyle devam etti: “Mısırlı taraftarlar oyuncularla hatıra fotoğrafı çekmek istiyordu, ancak güvenlik görevlileri müdahale ederek onlara sert bir tavır sergiledi. Bu durum İbrahim Hasan’ı öfkelendirdi ve o da bu davranışa itirazını dile getirdi.”

Kaynak şöyle devam etti: “Olay basitti ve kimse diğerine karşı bir hata yapmadı,” diyerek olayın çabucak sona erdiğini ve Avustralya maçı öncesinde milli takımın konsantrasyonunu etkilemeyeceğini vurguladı.

Mısır milli takımı, 5 puanla 7. grupta ikinci sırada yer alarak, gol farkıyla Belçika’nın gerisinde kalarak son 32’ye yükseldi. Avustralya milli takımı ise 4 puanla 4. grubun ikincisi olarak, gol farkıyla Paraguay’ı geride bırakarak tur atladı.

Mısır ile Avustralya arasındaki maçın galibi, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.



