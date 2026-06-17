Videoda: Hüseyin'in golü yetmedi... Haaland'ın muhteşem performansı Irak'ın yükselişini engelledi

Irak Milli Takımı’nın yıldızı Ayman Hüseyin, Norveç kalesine bir gol attı ancak bu, Rafidain Aslanları’nın Dünya Kupası tarihindeki ilk puanlarını alması için yeterli olmadı.

Irak milli takımı, bugün Çarşamba günü şafak vakti oynanan ve her iki takımın da Fransa ve Senegali de içeren 9. gruptaki ilk maçında Norveç'e 1-4 yenildi.

Aynı grupta dün Salı akşamı Fransa, Senegal'i 1-3 mağlup etmişti. Böylece, birçok kişi tarafından 2026 Dünya Kupası'nın en zor grubu olarak nitelendirilen bu grupta Norveç, gol farkıyla Fransa'nın önünde 3 puanla liderliğe yükselirken, Irak Milli Takımı ise grubun son sırasında yer aldı.

Erling Haaland, iki gol atıp bir gol pası vererek maçın kahramanı oldu ve takımının bu değerli galibiyetine katkıda bulundu.

Irak milli takımı, Dünya Kupası tarihindeki ikinci katılımında ilk puanını almayı başaramadı; 1986 turnuvasında oynadığı üç maçı da kaybetmişti.

Arap takımlarının başlangıcı ve Haaland’ın darbes

Irak Milli Takımı maça cesur bir hücum oyunuyla başladı ve 12. dakikada Ali El-Hammadi açılış golünü atmaya çok yaklaştı, ancak şutu Norveç kalecisinin üstünden az farkla dışarı çıktı. Haaland ise 20. dakikada isabetsiz bir kafa vuruşuyla cevap verdi, ancak bu vuruş Irak kalesi için büyük bir tehlike oluşturmadı.

Haaland, 29. dakikada takım arkadaşı Müller-Wolf’un sol kanattan ortaladığı topu, Irak oyuncularının savunma hatasından yararlanarak Norveç’in ilk golünü attı.

Hüseyin'in kafası ve Hasan'ın hatası

Ancak Ayman Hüseyin, 10 dakika sonra Amir El-Amari'nin ortası üzerine Norveç kalecisinin ağlarına gönderdiği kafa vuruşuyla cevap verdi.

Irak milli takımı maçta inisiyatifi ele geçirmeye hazırlanırken, Haaland 43. dakikada kaleci Celal Hasan’ın topu uzaklaştırmada gecikmesi sonucu yaptığı feci hatayı değerlendirerek ikinci golünü attı.

Irak’ın geri çekilmesi

Irak milli takımı, ilk yarının bitiş düdüğü çalınmadan önce beraberlik golünü bulmak için hücuma yüklendi ve birçok fırsatı kaçırdı, ancak soyunma odasına geride girdi.

İkinci yarıda Irak milli takımının performansı düştü ve bu da Avrupa ekibinin öne geçmesine ve Arap kalesini tehdit etmesine olanak sağladı.

76. dakikada Leo Ostigard, Martin Ødegaard’ın kullandığı köşe vuruşundan güçlü bir kafa vuruşuyla üçüncü golü atarak Irak milli takımının umutlarını söndürdü.

Irak milli takım oyuncuları son çeyrek saatte hayal kırıklığına uğradı; Norveç ise fiziksel üstünlüğünü ortaya koydu. Maçın bitimine saniyeler kala, Avrupa ekibi Haaland’ın kafa vuruşuyla dördüncü golü buldu; Ayman Hüseyin bu topu kendi kalesine yanlışlıkla gönderdi.