Videoda... Hüseyin Abdülghani: Fas artık bir rakip haline geldi... Hollanda milli takımı ondan korkuyordu

Eski Suudi futbol yıldızı Hüseyin Abdülghani, Hollanda’yı mağlup ederek Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen Fas milli takımını övdü.

Fas milli takımı, normal süre ve uzatmaların 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından penaltı atışlarında Hollanda'yı yenerek, bugün Salı günü sabahın erken saatlerinde Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Abdulghani, “MBC 1” kanalındaki “Nadina” programına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Dünya Kupası’nın başından beri, Fas milli takımı gibi büyük potansiyele, kazanma zihniyetine ve büyük bir özgüvene sahip bir takımdan bunu bekliyorduk.”

Şöyle devam etti: “Fas milli takımından olağanüstü bir maç izledik. Hollanda ile başa baş bir mücadele sergiledi ve artık sadece bir katılımcı değil, bir rakip olarak görülüyor. Yaşananlar, futbolu takip eden ve iyi anlayan hiç kimse için sürpriz olmadı.”

Şöyle devam etti: “Fas milli takımı kendi oyun stilini sergiledi; aksine, oyun tarzını değiştiren Hollanda milli takımıydı. Maçın başından itibaren defansif bir oyun sergiledi; takımda temkinlilik, saygı ve hatta Fas milli takımına karşı bir korku hakimdi.”

Son olarak şunları söyledi: “Hollanda milli takımında garip bir gerileme gördük; sahada Faslı oyuncular, Hollandalı rakiplerine karşı hem psikolojik hem de teknik açıdan üstünlük sağladı.”