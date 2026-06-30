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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Videoda... Hüseyin Abdülghani: Fas artık bir rakip haline geldi... Hollanda milli takımı ondan korkuyordu

Hollanda - Fas
Hollanda
Fas
Dünya Kupası
Kanada - Fas
Kanada
Suudi Arabistan
Hollanda
Fas
Meksika
Kanada
ABD
Suudi Arabistan

Suudi futbol yıldızı, “Atlas Kaplanları”nın Dünya Kupası son 16 turuna yükselmesinden bahsetti

Eski Suudi futbol yıldızı Hüseyin Abdülghani, Hollanda’yı mağlup ederek Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen Fas milli takımını övdü.

Fas milli takımı, normal süre ve uzatmaların 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından penaltı atışlarında Hollanda'yı yenerek, bugün Salı günü sabahın erken saatlerinde Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Abdulghani, “MBC 1” kanalındaki “Nadina” programına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Dünya Kupası’nın başından beri, Fas milli takımı gibi büyük potansiyele, kazanma zihniyetine ve büyük bir özgüvene sahip bir takımdan bunu bekliyorduk.”

Şöyle devam etti: “Fas milli takımından olağanüstü bir maç izledik. Hollanda ile başa baş bir mücadele sergiledi ve artık sadece bir katılımcı değil, bir rakip olarak görülüyor. Yaşananlar, futbolu takip eden ve iyi anlayan hiç kimse için sürpriz olmadı.”

Şöyle devam etti: “Fas milli takımı kendi oyun stilini sergiledi; aksine, oyun tarzını değiştiren Hollanda milli takımıydı. Maçın başından itibaren defansif bir oyun sergiledi; takımda temkinlilik, saygı ve hatta Fas milli takımına karşı bir korku hakimdi.”

Dünya Kupası
Kanada crest
Kanada
CAN
Fas crest
Fas
MAR

Son olarak şunları söyledi: “Hollanda milli takımında garip bir gerileme gördük; sahada Faslı oyuncular, Hollandalı rakiplerine karşı hem psikolojik hem de teknik açıdan üstünlük sağladı.”

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