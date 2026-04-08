Videoda... Hüseyin Abdülghani: Al-Ahli, Al-Fayha karşısında hezimete uğradı... Yaşananlar tam bir felaketti

Al-Ahli'nin efsane oyuncusu Şen Hüseyin Abdülgani, Suudi Roshen Ligi'nde Al-Fayha ile oynadıkları maçın hakemine sert bir eleştiri yönelterek, takımın haksızlığa uğradığını vurguladı.

Al-Ahli, Çarşamba günü Al-Majma'a Spor Stadyumu'nda oynanan ve Roshen Ligi'nin 29. haftasına ait maçta Al-Fayha ile 1-1 berabere kaldı.

Maçta birçok tartışmalı hakem kararı yaşandı ve bu durum Al-Ahli'yi maçın hakemini eleştiren sert bir açıklama yapmaya ve bu kararlar sırasında hakem ile video hakem arasında geçen konuşmaların dinlenmesini talep etmeye itti.

Abdul Ghani, "Nadina" programına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Al-Ahli'nin başına gelenler bir felaket. Takım sezon başından beri hazır ve harika bir performans sergiliyor, sonra da kasıtlı ya da kasıtsız olsun, rekabet hakkı elinden alınıyor."

Ayrıca okuyun: Videoda... Hakemlik uzmanı: En çok haksızlığa uğrayan Al-Ahli!

Abdul Ghani sözlerine şöyle devam etti: "Al-Ahli yönetimini, kulübün masraflarını karşılamak üzere maçı yönetmesi için yabancı hakemler talep etmemekle suçluyorum, çünkü takım final maçlarına benzer maçlar oynuyor, bu nedenle hakemin de buna uygun bir sorumluluk duygusu olması gerekir."

"Al-Ahli'nin haksızlığa uğradığını düşünüyorum. Takım sezon boyunca birçok hataya maruz kaldı ve bu da oyuncular üzerinde bir baskı yaratıyor ve haklarını alamadıklarını hissettiriyor" dedi.

"Al-Ahli'nin maçı elinden alındı. Teknik açıdan beklendiği gibi bir performans sergilemese de, kendisine verilmeyen iki penaltı var. Birincisi tartışılabilir, ancak ikincisi için hiçbir mazeret yok" diye tamamladı.

Bu beraberlik, Al-Ahli'nin Roshen Ligi şampiyonluğu yolundaki durumunu zorlaştırdı. Takım, bir maç eksiği olan lider Al-Nassr'ın 4 puan gerisinde, ikinci sıradaki Al-Hilal'in ise 2 puan gerisinde kaldı.