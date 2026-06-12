Eski Suudi futbol yıldızı Hüseyin Abdülgani, Fas milli takımını överek, bu takımın 2026 Dünya Kupası finallerinde tüm Arap dünyasının umutlarını taşıdığını belirtti.

Fas milli takımı, 2022 Dünya Kupası'nda tarihi bir başarıya imza atarak yarı finale yükselen ve turnuvayı dördüncü sırada tamamlayan ilk Arap ve Afrika takımı olmasının üzerinden 4 yıldan az bir süre geçtikten sonra 2026 Dünya Kupası'na katılacak.

Abdul Ghani, "MBC 1" kanalındaki "Nadina" programına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Fas milli takımına bir mesajım var. Oyuncular, tüm Arapların, sadece Faslıların değil, umutlarının kendilerine bağlı olduğunu bilmeliler."

O, "Son Dünya Kupası'ndaki performanslarıyla bize umut verdiler. Dördüncü olmaları, onlara büyük umutlar bağlamamıza neden oldu ve onlara yüklenen beklentiler artık farklı" diye ekledi.

Fas milli takımı, 2026 Dünya Kupası finallerinde Brezilya, İskoçya ve Haiti ile birlikte 3. grupta yer alıyor. Fas, Dünya Kupası serüvenine yarın sabah saatlerinde Latin Amerika ekibiyle oynayacağı maçla başlayacak.

Suudi futbol efsanesi, Cezayir milli takımını da överek, bu takımın da Fas milli takımı gibi dünyanın büyük liglerinde oynayan büyük yeteneklere sahip olduğunu belirtti.

O, "Cezayir milli takımı, Fas milli takımı gibi yüksek seviyede oyunculara sahip. Oyuncuları dünyanın en büyük liglerinde oynuyor ve Dünya Kupası'nda ileriye gitmelerini sağlayacak büyük potansiyele sahipler" dedi.

"Üçüncü sırayı alan en iyi takımların eleme şansı olması, gruplardaki rakipler kolay olmasa bile, takımların zorlu bir yol izlemeden tur atlamasına fırsat tanıyor" diye ekledi.

Cezayir milli takımı, 2026 Dünya Kupası finallerinde Arjantin, Avusturya ve Ürdün ile birlikte 10. grupta yer alıyor ve turnuvaya önümüzdeki Çarşamba günü dünya şampiyonu ile karşılaşarak başlayacak.