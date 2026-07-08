2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Mısır ile Arjantin arasında oynanan maçın ardından ortam sakin geçmedi; stadyum koridorlarında gerginlik yaşandı ve bu olayların başrolünde, mağlubiyetin ardından şiddetli tartışmalara giren Firavunlar'ın teknik direktörü Hossam Hassan vardı.

Mısır milli takımı, dün Salı akşamı ABD’nin Atlanta kentinde oynanan maçta 78. dakikaya kadar 2-0 önde olduğu için Arjantin’i elemeye çok yakındı.

Ancak son şampiyon, heyecan verici bir geri dönüşle maçı 3-2 kazanarak tur atladı ve daha sonra Kolombiya'yı eleyen İsviçre ile karşılaşacak.

Hassan, maçın bitiş düdüğünün ardından oldukça öfkeli görünüyordu ve birçok kez Arjantinli oyunculara, hakeme ve Uluslararası Futbol Federasyonu’na (FIFA) yönelik eleştirilerde bulundu.

Stadyumu terk etme anları kaos ortamına dönüştü; Hossam Hassan, kardeşi ve teknik ekip üyeleriyle birlikte soyunma odasına doğru ilerlerken son derece öfkeli bir haldeydi.

Kameralar, Mısırlı teknik direktörün heyecan verici davranışlarını yakaladı; Hassan, bazı güvenlik görevlileriyle tartışmaya girdi, Ayrıca öfkeyle bir fotoğrafçıya yaklaştı; ardından tribünlerde Siyonist varlığın bayrağını dalgalandıran Arjantinli bir taraftara yanıt vererek, Filistin davasına verdiği bilinen destek doğrultusunda, üzerinde Mısır bayrağı bulunan formasının sloganına işaret etti.

Ancak en büyük tartışma, “X” platformu üzerinden yayılan ve soyunma odalarına giderken yaşanan yeni gelişmeleri gösteren bir video klibin ortaya çıkmasından sonra yaşandı; gerginliğin, Hossam Hassan ile Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni arasında olası bir yüzleşmeye kadar uzandığı anlaşıldı.

Videoya göre Scaloni, maçların bitiminde her zamanki gibi tek başına soyunma odalarına doğru ilerlerken, koridorda toplanan kalabalığın arasına girmek zorunda kaldı.

Oradan geçerken, öfkeli bir halde bulunan İbrahim Hasan’ı kenara itti; ardından Hüsam Hasan, Skaloni’ye birkaç adım uzaklıkta kalınca ona doğru döndü.

Hassan, öfkesinin yönünü hızla değiştirmiş gibi göründü; Scaloni’ye doğru yönelip ona öfkeli sözler sarf etti, ardından orada bulunanların bağırışları ve itirazları arasında bir süre onun peşinden yürüdü.

Video, olayın tüm ayrıntılarını ortaya koymadı; çünkü ikilinin yüz yüze gelmek üzere olduğu anda kayıt kesildi.

Buna rağmen, Scaloni ve Hossam Hassan daha sonra basının karşısına, olayın tırmandığına dair herhangi bir iz bırakmadan çıktılar; bu da olayın gerginlik ve heyecan sınırlarını aşmadığını gösteriyor.