Videoda... Hossam Hassan: İran karşısında beraberlik için oynamadım... Brezilya ve Arjantin ile karşılaşmaktan da korkmuyorum

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, 2026 Dünya Kupası’ndaki İran maçında beraberlik peşinde oynamadığını vurgulayarak, turnuvanın devlerinden hiçbiriyle karşılaşmaktan çekinmediğini belirtti.

Mısır Milli Takımı, bugün Cumartesi sabahı 7. grubun son maçında İran ile 1-1'lik değerli bir beraberlik elde ederek, gol farkıyla lider Belçika'nın ardından 5 puanla ikinci sırada yer aldı.

Firavunlar, önümüzdeki Cuma akşamı turnuvanın 32'li turunda Avustralya ile karşılaşacak; turu geçmesi halinde ise Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Hossam Hassan’a, Muhammed Salah’ın ikinci yarıda sakatlık nedeniyle oyundan çıkmasından sonra Mısır milli takımının beraberlik için oynayıp oynamadığı soruldu.

Hassan, “Salah sahadayken de, oyundan çıktıktan sonra da maçın en iyi tarafı bizdik. Ahmed Fattouh’un sakatlanmasına kadar maçı domine ettik ve galibiyete en yakın taraf bizdik” diye yanıt verdi.

Hassan, “Kazanmak için oynadık ve elimizden gelen her şeyi yaptık. Bir sonraki rakibimizi düşünmedim; Brezilya, Almanya, Arjantin ya da hatta Belçika ile ikinci kez karşılaşsak bile korkmadan oynarız” diye ekledi.

Mısırlı teknik direktör, Dünya Kupası’na katılan tüm takımların güçlü olduğunu vurguladı ve Avustralya milli takımının ikinci tura yükselmesinin de gücünün bir kanıtı olduğunu belirtti.

Bu konudaki açıklamalarını şöyle tamamladı: “Maçtan önce tur atlamayı garantileyen herhangi bir takım defansif bir oyun sergileyebilirdi, ancak biz bunu yapmadık.”

Takımı vuran sakatlıkların etkisiyle ilgili olarak ise, “Çok sayıda sakatlığımız var, ancak o anda herhangi bir oyuncunun yokluğundan korkmuş olsaydım, milli takımı çalıştırmaya uygun olmadığımı söylerdim; yoklukları telafi edebilecek büyük oyuncularım var” dedi.

Bugünkü maçta Muhammed Salah ve Ahmed Fattouh sakatlandı; ayrıca Yeni Zelanda maçında Hossam Abdel-Majeed ve Hamdi Fathi de sakatlanmıştı.

Ayrıca Muhannad Laşin’in cezası nedeniyle Avustralya maçında forma giyemeyeceği kesinleşti.

İkinci yarının uzatma dakikalarında İran’ın golünün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesinin ardından yaptığı secdenin sırrı sorulduğunda ise, “İlk bakışta Mustafa Şubayr lehine bir hata ve İranlı bir oyuncunun ofsaytında bir hata olduğunu gördüm. Golün iptal edilmesinin ardından Tanrı’ya şükrederek secde ettim çünkü yenilgiyi kabul etmiyorum ve yenilgisiz bir şekilde tur atlamayı hedefledim” dedi.