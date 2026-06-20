Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Videoda: Hollanda, İsveç'te gol şöleniyle rakibini alt etti

Hollanda - İsveç
Hollanda
İsveç
Dünya Kupası
Hollanda
İsveç

Hollanda milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Cumartesi akşamı İsveç milli takımını 5-1'lik skorla ezip geçti.

Hollanda Milli Takımı fazla beklemedi ve 5. dakikada Brian Proby'nin golüyle erken bir gol kaydetti.

Probie, 17. dakikada ikinci golünü atarak ilk yarıyı Hollanda'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamladı.

İkinci yarıda da Hollanda'nın baskısı devam etti ve 47. dakikada Cody Jakpo, Hollanda'nın üçüncü golünü attı.

Jakpo, 54. dakikada kişisel ikinci golünü ve Hollanda'nın dördüncü golünü attı.

Dünya Kupası
Tunus crest
Tunus
TUN
Hollanda crest
Hollanda
NED
Dünya Kupası
Japonya crest
Japonya
JPN
İsveç crest
İsveç
SWE

59. dakikada Anthony Elanga, İsveç'in tek golünü atarak farkı azalttı.

89. dakikada Krisencio Sammerville, Hollanda milli takımının İsveç kalesine attığı gollerle gol şölenini tamamladı.

Hollanda, 4 puana yükselerek 6. grubun zirvesine otururken, İsveç ise 3 puanda kalarak ikinci sırada yer aldı; Japonya ile Tunus arasındaki maçın sonucunu bekliyor.

Reklam