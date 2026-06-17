Videoda: Hırvatistan muhteşem bir golle seyircileri mest etti… Perišić, Messi’nin rekoruna ulaştı

Hırvatistanlı futbolcu Petar Musa, 2026 Dünya Kupası 12. Grubunun ilk turunda Çarşamba akşamı İngiltere ile oynanan maçın ilk yarısı bitmeden önce ülkesinin milli takımına 2-2'lik beraberliği getirdi.

Musa, 45+5. dakikada ceza sahası içine atılan uzun bir pasın ardından Hırvatistan'ın ikinci golünü attı. Tecrübeli takım arkadaşı Ivan Perišić'in muhteşem bir pasıyla topu alan ABD'li FC Dallas oyuncusu, İngiltere kalesine golü gönderdi.









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Perisic ise 37 yaşına rağmen parlak performansını sürdürdü ve 1966'dan bu yana mevcut istatistiklere göre, 4 farklı Dünya Kupası turnuvasında gol asistine imza atan ikinci oyuncu oldu. Böylece Arjantinli yıldız Lionel Messi ile birlikte, bu listeye giren tek iki isim arasında yer aldı. "Opta" istatistik ağına göre.

2026 Dünya Kupası’nın 12. grubunda, İngiltere ve Hırvatistan’ın yanı sıra Gana ve Panama da yer alıyor.











