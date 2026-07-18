Videoda: "Hayat çılgın"… Messi, Yamal ile çekilmiş ünlü fotoğrafı hakkında yorum yaptı

Arjantin kaptanı Lionel Messi, ülkesinin milli takımının Dünya Kupası finalinde Lamine Yamal’ın tehlikesini en aza indirmeye çalışacağını vurguladı. Messi, İspanyol yıldızın olağanüstü bir geleceği olduğunu belirtirken, onun önümüzdeki maçta tarihi bir başarıya imza atmamasını diledi.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, İspanya ve Arjantin milli takımlarının kaptanları ve teknik direktörleri, Amerikan kültüründen esinlenen bir atmosferde Dünya Kupası finali tanıtım konferansı için resmi fotoğraf çekimi amacıyla bir araya geldi.

Luis de la Fuente ve Rodri, şarkıcı Rosalía’nın “Despechá” şarkısı eşliğinde salona girerken, Lionel Messi, Emiliano Martínez ve Lionel Scaloni ise “Los Fabulosos Cadillacs” grubunun “Matador” şarkısı eşliğinde sahneye çıktı.

Oturumu Rio Ferdinand, Novak Đoković, Kevin Durant ve Tom Brady yönetti; ardından etkinliğin başrol oyuncuları söz aldı.

Scaloni şunları söyledi: “Biz Arjantinlilerin en büyük özelliği, son derece zorlu koşullarda büyümüş olmamız ve futbol oynamamızdır. Tek düşündüğümüz şey futboldu; oyun zamanı geldiğinde elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve çocukken yaptığımız gibi futbol oynamalıyız.”

Messi ise şunları ekledi: “Oynarken baskıyı düşünmüyoruz, sadece mümkün olan en iyi şekilde mücadele etmeyi düşünüyoruz.”

Lamine Yamal hakkında ise Messi şunları söyledi: “Lamine, çok büyük başarılara imza atabilecek bir oyuncu. Önünde çok büyük bir kariyer ve tarihi bir başarıya imza atma şansı var, ama umarım bu sefer öyle olmaz.”

Messi sözlerini şöyle tamamladı: "Hayat çılgınca. Daha önce birlikte çekildiğimiz o fotoğrafın ardından, şimdi Dünya Kupası’nda birbirimize rakip oluyoruz; bu inanılmaz bir şey. Ona Barcelona’da da başarılar diliyorum. Pazar günü en iyi performansını sergilememesi için elimizden geleni yapacağız, ancak bu zor olacak."