İngiliz takımı Arsenal, Salı akşamı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un evinde oynanan karşılaşmadan 1-0'lık heyecan verici bir galibiyetle döndü.

Arsenal'in tek golünü 90. dakikada Kai Havertz attı.

İkinci maç, 15 Nisan Çarşamba günü Emirates Stadyumu'nda oynanacak ve yarı finale yükselen takımın kim olacağı belli olacak. Yarı finalde, Barcelona ile Atlético Madrid arasında oynanacak İspanyol derbisinin galibi ile karşılaşacak.

Maçın ilk dakikalarında Sporting Lizbon daha iyi oynadı ve 6. dakikada Araujo'nun ceza sahası içinden attığı güçlü şutun üst direğe çarpmasıyla erken bir gol atmaya çok yaklaştı.

Arsenal'in cevabı gecikmedi ve bu sezon en etkili silahı olan Madueke, 15. dakikada aldatıcı bir köşe vuruşu yaptı ve kaleye doğru gönderdiği top da üst direğe çarptı.

Arsenal topun hakimiyetini elinde tutarken, 64. dakikada bu üstünlüğünü gole çevirmeye çok yaklaştı. Zubimendi'nin ceza sahası sınırından attığı şut ağları buldu, ancak VAR incelemesi sonucunda Gioceres'in pozisyonunda ofsayt olduğu tespit edildi ve gol iptal edildi.

Arsenal, uzatma dakikalarının ikinci saniyesinde galibiyet golünü bulmayı başardı. Martinelli, ceza sahası içinde Havertz'e sihirli bir pas attı ve Havertz, Sporting kalecisiyle karşı karşıya kalarak topu ağlara gönderdi. Maç, Londra ekibinin 1-0 galibiyetiyle sona erdi.
























