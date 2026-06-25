Videoda: Havaya uçtular… Meksika taraftarlarının kutlamaları trajediye dönüştü

Meksika milli takımının Çek Cumhuriyeti’ni 3-0 mağlup etmesinin ardından, dün Çarşamba akşamı yerel saatle Meksika taraftarlarının kutlamaları, ünlü turistik şehir Cabo San Lucas’ta bir aracın taraftar kalabalığının içine dalması sonucu trajik bir olaya dönüştü ve birçok kişi yaralandı.

Los Cabos Belediyesi resmi bir açıklamada, kazanın ardından 17 kişinin tıbbi müdahale gördüğünü, bunların arasında yetkililer tarafından durdurulan ve gözaltına alınan sürücünün de bulunduğunu bildirdi.

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Sosyal medya platformlarında dolaşan video kayıtlarında, Meksika milli takım formaları giyen taraftar kalabalığının ortasında sıkışıp kalan siyah bir arabanın, aniden büyük bir hızla taraftarların üzerine doğru fırladığı ve bir dizi kişiyi havaya savurduktan sonra bölgedeki bariyerlere çarptığı görüldü.

Diğer kayıtlarda ise, olay yerinde bulunan bazı kişilerin araçtan birini dışarı çekip saldırıya uğradığı görülürken, yaralıların bir kısmı kan gölü içinde yerde yatıyor ve sağlık durumları net olarak anlaşılamıyor.

Cabo San Lucas, Meksika’nın Baja California Yarımadası’nda yer almakta ve ülkenin en önde gelen lüks turizm destinasyonlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Ayrıca, San José del Cabo ile birlikte, aralarında uzanan turistik bölgeyi de barındıran Los Cabos belediyesinin iki ana şehrini oluşturmaktadır.

Meksika, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının son maçında Çek Cumhuriyeti’ni 3-0 mağlup ederek, 9 puanla 1. grupta tam puanla birinci oldu.



