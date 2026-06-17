Videoda: Harry Kane, Batorina'nın sevincini bozdu... Hırvatları ikinci kez hayal kırıklığına uğrattı

Heyecan dolu bir Dünya Kupası gecesinde, Martin Batorina, Hırvatistan’ın ilk beraberlik golünü atarak dikkatleri üzerine çekti; ancak Harry Kane sert bir şekilde karşılık vererek İngiltere’nin ikinci golünü attı ve “Ateşliler”in direnişini boşa çıkardı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda “Üç Aslanlar”ın yeniden öne geçmesini sağladı.

Hırvatistan’ın beraberlik golü, 37. dakikada Martin Batorina’dan geldi. Bu gol, Petar Sosić’in yönettiği organize bir taktiksel hareketin ardından geldi; daha önce Harry Kane, penaltıdan İngiltere’nin ilk golünü atmıştı.

Sušić orta sahanın derinliklerinde topu aldı ve kendinden emin bir şekilde ilerledikten sonra, İngiltere savunma hattını aşan akıllı bir derin pas attı. Arkadan gelen Batorina bu pası yakaladı ve topu kalecinin soluna doğrudan gönderdi; böylece maçı başlangıç noktasına geri döndürdü ve Hırvat taraftarları coşturdu.

İngiltere, ev sahibi takıma kutlama için sadece yedi dakika süre tanıdı; 44. dakikada Declan Rice orta sahada topu geri kazandı ve savunmacıların arkasına isabetli bir uzun pas attı.

Harry Kane bu kritik pası ustaca kontrol etti, ceza sahası içinde göğsüyle topu yumuşattı ve ardından uzak köşeye giden bir yerden vuruşla ikinci golünü attı; böylece ilk yarı bitmeden Hırvatların sevincini bozdu.