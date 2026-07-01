Videoda: Harry Kane, adını Pelé’nin üzerine yazıyor… ve Gerd Müller’in rekorunu iki kez egale ediyor

İngiltere milli takımının yıldızı Harry Kane, Çarşamba akşamı turnuvanın 32'li turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne karşı iki gol atarak 2026 Dünya Kupası'nda tarihe adını yazmaya devam etti.

Kane, İngiltere'nin Demokratik Kongo'ya karşı 1-0 gerideyken skoru 2-1'e çevirerek, Üç Aslanlar'ın Meksika ile karşılaşacağı 16 turuna heyecan verici bir şekilde yükselmesini sağladı.

Kane, 75. dakikada Anthony Gordon'un ortasından gelen topu ustaca kafayla ağlara gönderdi; Kongo kalecisi Lionel Mpasi ise topa yetişemedi.

Ardından 86. dakikada yine Barcelona'nın yeni yıldızından gelen pasın ardından füze gibi bir şutla ikinci golünü attı.

Kane, Hırvatistan'a attığı iki gol ve Panama'ya attığı golün ardından bu turnuvadaki gol sayısını 5'e çıkardı ve sırasıyla Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappé ile Arjantin'in yıldızı Lionel Messi'nin ardından gol krallığı sıralamasında ikinci sıraya yükseldi. Her ikisi de 6 gol attı.

Kein, Dünya Kupası'nda 13 golle İngiltere milli takımının tarihi golcüsü olarak konumunu pekiştirdi.

"Opta" istatistiklerine göre, Kane, Brezilyalı efsane Pelé'nin (12 gol) gol sayısını geçerek turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncuları sıralamasında onu geride bıraktı.

İngiliz yıldız, altıncı sıraya yükselerek eski Fransız oyuncu Just Fontaine ile eşitlendi; ikisinin de önünde ise Alman Gerd Müller (14 gol) yer alıyor.

Listeyi şu ana kadar 19 golle Arjantinli efsane Lionel Messi liderlik ediyor ve onu 18 golle Fransa kaptanı Kylian Mbappé takip ediyor.

Başka bir gelişmede ise, Kane, Müller'in bir başka rekorunu da egale etti: Kulüp ve milli takımda bir sezonda en çok gol atan ikinci oyuncu olarak 72 gol kaydetti. Alman oyuncu bu rekoru 1972-1973 sezonunda kırmıştı. "Stats Foot" istatistiklerine göre, Messi ise tarihi 2011-2012 sezonunda attığı 82 golle listenin başında yer alıyor.

Ayrıca Bayern Münih'in yıldızı, 5 golle Dünya Kupası eleme turlarında İngiltere milli takımı için en çok gol atan ikinci oyuncu oldu ve Geoff Horst'u (4 gol) geride bıraktı. "Stats Foot" verilerine göre, listenin başında ise 6 golle Gary Lineker yer alıyor.

Kane ayrıca, 1990 yılında Kamerun karşısında Linker'ın attığı gollerden bu yana, Dünya Kupası'nda İngiltere'nin eleme maçında çift gol atan ilk İngiliz oyuncu olarak kabul ediliyor.