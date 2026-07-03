2026 Dünya Kupası'nın 32'li turu kapsamında, bugün Cuma akşamı ABD'nin Dallas kentindeki stadyumda oynanan Mısır-Avustralya maçında, 55. dakikada Muhammed Hani'nin kendi kalesine attığı golle yeni bir tarihsel rekor kırıldı.

Bu golle birlikte, bu yılki Dünya Kupası’nda atılan kendi kalesine goller sayısı 13’e yükseldi (rekor).

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Ayrıca, istatistik ağı "Opta"ya göre, Muhammed Hani, 1966 Dünya Kupası'nda Bulgar Ivan Vutsov'dan sonra, Dünya Kupası tarihinde iki kendi kalesine gol atan ikinci oyuncu oldu.

Mısır'ın Al-Ahly takımının yıldızı, turnuvadaki ilk kendi kalesine attığı golü, bu yılki turnuvanın ilk turunda Belçika ile oynanan ve 1-1 berabere biten maçta kaydetmişti.

13. dakikada Karim Hafez’in ortasında Imam Ashour’un kafa vuruşuyla Mısır, Avustralya karşısında öne geçmişti; ancak daha sonra “Kanguru”lar kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi.







