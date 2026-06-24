Videoda... Hakimi, PSG’nin 2026 Dünya Kupası’ndaki liderliğini pekiştiriyor

Paris Saint-Germain oyuncuları, 2026 Dünya Kupası’nda gol atmaya devam etti. Faslı milli oyuncu Achraf Hakimi, Perşembe sabahı grup aşamasının son turunda Haiti ile oynanan maçta bir gol attı.

Hakimi, 39. dakikada Fas milli takımı adına beraberlik golünü attı ve Haiti’nin 10. dakikada Leni Joseph’in golüyle öne geçmesinin ardından skoru 1-1’e getirdi.









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Haiti karşısında attığı golle Hakimi, João Neves, İbrahim M'Baye, Bradley Parkola, Ousmane Dembélé ve Nuno Mendes'in ardından 2026 Dünya Kupası'nda gol atan altıncı Paris Saint-Germain oyuncusu oldu.

Fransız "stats foot" ağının verilerine göre, son iki sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, şu ana kadar turnuvada oyuncuları aracılığıyla en fazla gol katkısı sağlayan kulüpler listesinin başında yer alıyor.

Fas ile Haiti arasındaki maçın ilk yarısı 2-2 berabere sona erdi. 43. dakikada Wilson Isidore, CONCACAF ekibinin ikinci golünü attı; ardından 45+1. dakikada Ashraf Hakimi'nin asistiyle İsmail El-Sebari, Atlas Aslanları adına skoru yeniden eşitledi.



