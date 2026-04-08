Videoda... Hakemlik uzmanı: En çok haksızlığa uğrayan takım Al-Ahli!

Bir hakemlik uzmanı, Al-Ahli'nin bu sezon Suudi Roshen Ligi'nde hakem hatalarından en çok zarar gören takım olduğunu doğruladı.

Al-Ahli, Çarşamba günü Al-Majma'a Spor Stadyumu'nda oynanan ve Roshen Ligi'nin 29. haftasına ait maçta Al-Fayha ile 1-1 berabere kaldı.

Maçta birçok tartışmalı hakem kararı yaşandı ve bu durum Al-Ahli'yi maçın hakemini eleştiren sert bir açıklama yapmaya ve bu durumlar sırasında hakem ile video hakem arasında geçen konuşmaların dinlenmesini talep etmeye itti.

Hakemlik uzmanı Fahd Al-Mardasi, "Nadina" programına yaptığı açıklamada, Al-Ahli'nin Al-Fayha maçının 26. ve 80. dakikalarında iki penaltı hak ettiğini, ancak bunların verilmediğini doğruladı.

Al-Ahli'nin haksızlığa uğrayıp uğramadığı sorulduğunda, "Medya dilinde Al-Ahli haksızlığa uğradı, ancak hakemlik dilinde, maçı etkileyen hatalar vardı" diye yanıtladı.

"Maçın hakemi 7,3 puandan fazlasını hak etmedi, aynı şekilde video hakemi de öyle. Maçın sonucuna çok etkili hatalar vardı ve Al-Ahli takımı bundan zarar gördü" diye ekledi.

"Bu sezon hakem kararlarından en çok zarar gören takımlar hakkında iki kez istatistik tuttuk. İlk seferinde Al-Ahli tek başınaydı, ikinci seferinde ise Al-Ittihad ile eşitlendi ve şimdi yeniden zirveye geri döndü" diye ekledi.

"Al-Ahli'ye verilmeyen tüm penaltılar maçın sonucunu etkiledi. Buna karşılık, Al-Ittihad ise kendisine penaltı verilmeyen maçların çoğunda galip geldi, bu yüzden (hatalar) sonucu etkilemedi" diye tamamladı.

Bu beraberlik, Al-Ahli'nin Roshen Ligi şampiyonluğuna ulaşma şansını zorlaştırdı. Takım, bir maç eksiği olan lider Al-Nassr'ın 4 puan gerisinde, ikinci sıradaki Al-Hilal'in ise 2 puan gerisinde kaldı.