Hakem uzmanı, Suudi Roshen Ligi'nde Al-Fayha ile oynanan maçta Al-Ahli Jeddah lehine verilmeyen penaltı kararına ilişkin tartışmayı sonlandırdı.

Al-Ahli, Çarşamba günü Al-Majma'a Spor Stadyumu'nda oynanan Roshen Ligi'nin 29. haftasındaki maçta Al-Fayha ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın uzatma dakikalarının sekizinci dakikasında, Al-Fayha'nın savunma oyuncusu Villanueva, takım arkadaşı Chris Smalling'in topu uzaklaştırmaya çalışırken ceza sahası içinde topu eliyle çeldi.

Al-Ahli oyuncuları hakemden penaltı kararı vermesini talep ettiler, ancak hakem ilk başta bunu reddetti. Oyuncular baskı yapmaya devam edince hakem VAR'a başvurdu, ancak yine de penaltı kararı vermedi, bu da büyük öfkeye neden oldu.

Mısırlı hakem uzmanı Muhammed Kamal Risha, maçın hakeminin kararının doğru olduğunu vurguladı ve topun bir takım arkadaşından sektiği için el temasının kasıtlı olmadığını belirtti.

Risha, Suudi Arabistan'ın "Al-Riyadiah" gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Al-Fayha ile Al-Ahli arasındaki maçın uzatma dakikalarında, hakemin Al-Ahli'ye penaltı vermeme kararı doğruydu. Top bir takım arkadaşından sektiği için kasıtsız bir el temasıydı."

Bu beraberlikle Al-Ahli'nin puanı 66'ya yükseldi ve takım, bir maç eksiği olan Al-Nassr'ın 4 puan gerisinde, Suudi Ligi sıralamasında geçici olarak ikinci sırada yer alıyor.