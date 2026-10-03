Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasındaki Suudi Arabistan - Katar maçı, uzatma dakikalarında tartışmalı hakem kararlarına sahne oldu.

Suudi Arabistan Millî Takımı, bugün cumartesi günü, Körfez turnuvasının yarı final turunda, Cidde'deki İnma Stadı'nda Katar Millî Takımı'yla karşılaştı.

Maçın 104. dakikasında top, Katar ceza sahasının sınırında Suudi Arabistan Millî Takımı oyuncusu Muhammed el-Kahtani'ye ulaştı. El-Kahtani topa sert bir şut çekti, ancak top Katar savunmasına çarptı.

El-Kahtani, Suudi Arabistan Millî Takımı oyuncuları ve Yunan teknik direktörleri Georgios Donis'le birlikte, topun Katarlı defans oyuncusunun eline değdiği gerekçesiyle penaltı istedikten sonra büyük bir öfkeye kapıldı.

Ne var ki hakem baştan itibaren herhangi bir karar vermedi; video yardımcı hakem teknolojisi "VAR" hakemlerinin incelemesinin ardından da bu kararında ısrar etti.

Hakem uzmanı Muhammed Kemal Rişe, Suudi Arabistan'ın "er-Riyadiyye" gazetesine yaptığı açıklamalarda, o pozisyonda maç hakeminin kararının doğru olduğunu kabul etti.

Rişe bu konuda şunları söyledi: "104. dakikada Suudi Arabistan Millî Takımı lehine bir penaltı yoktur. Top Katarlı defans oyuncusunun karnına çarptı, el teması söz konusu değil. Hakemin oyunu devam ettirme kararı doğru ve VAR odasının da desteklediği bir karar."

Aynı sahne 111. dakikada tekrarlandı. Abdullah el-Hamdan sert bir şut çekti ve top ceza sahası içinde Katarlı defans oyuncusunun eline çarptı, ancak hakem yine penaltı kararı vermeyi reddetti.