Videoda... Haiti, Cristiano Ronaldo'nun golünden bu yana süren Fas'ın galibiyet serisini bozdu

Haiti milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda Perşembe sabahı oynanan maçta, Fas’ın Dünya Kupası grup aşamasındaki başarılı serisine son verdi.

Haiti, 10. dakikada Leni Joseph'in topu topuğuyla kaleci Yassine Bono'ya çarptırıp ağlara gönderdiği golle skoru açtı.

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Bu golle Fas Milli Takımı, 20 Haziran 2018'de Rusya Dünya Kupası'nda Portekiz ile oynadığı ve Avrupa ekibinin 1-0 galibiyetiyle sonuçlanan maçtan bu yana ilk kez Dünya Kupası grup aşamasında geriye düştü.

O maçta Portekizli efsane Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın 4. dakikasında Denizciler'in golünü kaydetmişti.

Hatırlanacağı üzere, “Atlas Kaplanları” 2026 Dünya Kupası’ndaki serüvenlerine Brezilya ile 1-1 berabere kalarak başlamış, ikinci turda ise İskoçya’yı 1-0 mağlup etmişti.







