Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Videoda... Haaland ve arkadaşları, ikonik Viking dansıyla Dünya Kupası'nı coşturuyor

Norveç
Dünya Kupası
Norveç - Senegal
Senegal
E. Haaland
Norveç
Senegal
ABD

Sanki bir sefermiş gibi...

2026 Dünya Kupası’nın unutulmaz bir futbol gecesinde, Norveç milli takımı grup aşamasının ikinci turunda Senegal’e karşı elde ettiği galibiyetten çok daha fazlasını sergiledi; saha dışında tarihi bir gösteriye imza atarak, milyonlarca kişinin “Dünya Kupası tarihinin en güzel kutlaması” olarak nitelendirdiği anlarla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Hakem, Norveç’in galibiyetini ilan eden son düdüğü çaldığı anda, Erling Haaland ve Martin Ødegaard’ın önderliğinde milli takım oyuncuları sahanın ortasında sıraya dizildi… Ardından ritüel başladı: göğse düzenli vuruşlar ve her yeri sarsan toplu savaş çığlıkları; bu sahne, yüzyıllar önce Viking savaşçılarının yaptıklarını tam olarak yansıtıyordu.

Efsanevi Savaş Çığlığının Hikayesi

Bu kutlama rastgele değil; tarihçiler, Viking savaşçılarının deniz seferleri sırasında ahşap gemilerinin üzerinde durup, düşmanlarının kalbine korku salmak ve sahile çıkmadan önce savaşçıların moralini yükseltmek için bu gürültülü haykırışları attıklarını anlatıyor.

Norveçliler bu mirası yeniden canlandırdı; aynı ritim, aynı güç, aynı bakış... Oyuncular savaşçılara, stadyum bir istila sahasına, seyirciler ise zamanın 1000 yıl geriye gittiği anın tanıklarına dönüştü.

Dünya Kupası
Norveç crest
Norveç
NOR
Fransa crest
Fransa
FRA
Dünya Kupası
Senegal crest
Senegal
SEN
Irak crest
Irak
IRQ

Dünya Vikinglere alkış tutuyor

Kutlama görüntüleri orman yangını gibi yayıldı. Birkaç saat içinde milyonlarca kez izlendi ve dünyanın dört bir yanından gelen yorumlarda bu olay “Dünya Kupası’nın ikonik kutlaması” olarak nitelendirildi; hatta Senegalli taraftarlar bile, yenilginin acısına rağmen bu görkemli manzaraya alkış tuttu.

Hatta Norveç teknik direktörü maçtan sonra şöyle dedi: “Ruhumuzu göstermek istedik. Biz Vikinglerin torunlarıyız ve bugün onlar gibi savaştık. Bu zafer bizim, bu kutlama ise tarihimiz için.”

Reklam