Videoda... Haaland ve arkadaşları, ikonik Viking dansıyla Dünya Kupası'nı coşturuyor

2026 Dünya Kupası’nın unutulmaz bir futbol gecesinde, Norveç milli takımı grup aşamasının ikinci turunda Senegal’e karşı elde ettiği galibiyetten çok daha fazlasını sergiledi; saha dışında tarihi bir gösteriye imza atarak, milyonlarca kişinin “Dünya Kupası tarihinin en güzel kutlaması” olarak nitelendirdiği anlarla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Hakem, Norveç’in galibiyetini ilan eden son düdüğü çaldığı anda, Erling Haaland ve Martin Ødegaard’ın önderliğinde milli takım oyuncuları sahanın ortasında sıraya dizildi… Ardından ritüel başladı: göğse düzenli vuruşlar ve her yeri sarsan toplu savaş çığlıkları; bu sahne, yüzyıllar önce Viking savaşçılarının yaptıklarını tam olarak yansıtıyordu.

Efsanevi Savaş Çığlığının Hikayesi

Bu kutlama rastgele değil; tarihçiler, Viking savaşçılarının deniz seferleri sırasında ahşap gemilerinin üzerinde durup, düşmanlarının kalbine korku salmak ve sahile çıkmadan önce savaşçıların moralini yükseltmek için bu gürültülü haykırışları attıklarını anlatıyor.

Norveçliler bu mirası yeniden canlandırdı; aynı ritim, aynı güç, aynı bakış... Oyuncular savaşçılara, stadyum bir istila sahasına, seyirciler ise zamanın 1000 yıl geriye gittiği anın tanıklarına dönüştü.

Dünya Vikinglere alkış tutuyor

Kutlama görüntüleri orman yangını gibi yayıldı. Birkaç saat içinde milyonlarca kez izlendi ve dünyanın dört bir yanından gelen yorumlarda bu olay “Dünya Kupası’nın ikonik kutlaması” olarak nitelendirildi; hatta Senegalli taraftarlar bile, yenilginin acısına rağmen bu görkemli manzaraya alkış tuttu.

Hatta Norveç teknik direktörü maçtan sonra şöyle dedi: “Ruhumuzu göstermek istedik. Biz Vikinglerin torunlarıyız ve bugün onlar gibi savaştık. Bu zafer bizim, bu kutlama ise tarihimiz için.”