Manchester City ile konuğu Ipswich Town arasında bugün cumartesi Etihad Stadyumu'nda oynanan ve Premier Lig'in yedinci haftası kapsamında yer alan karşılaşmanın ilk yarısı gollere sahne oldu.

Phil Foden, 19. dakikada takım arkadaşı Jeremy Doku'nun asistiyle Manchester City'yi öne geçirdi. Ancak konuk ekip kısa süre sonra, 21. dakikada beraberliği yakaladı; Abdul Ouattara'dan aldığı pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Daizen Maeda skoru eşitledi.

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34. dakikada Norveçli yıldız Erling Haaland, Hırvat takım arkadaşı Mateo Kovacic'in ortasını kafayla ağlara göndererek ikinci golü kaydetti ve Manchester City'yi yeniden öne geçirdi.

Böylece Haaland, Premier Lig'de son 6 maçının tamamında gol atmış oldu.

İki takımın Premier Lig'de 2024-2025 sezonunda oynadığı son iki maçta Manchester City açık bir üstünlük sergilemişti; ilk maçı (4-1) kazanan ekip, rövanşta da (6-0) gibi farklı bir skorla galibiyetini tekrarlamıştı.

City, bugünkü maça Premier Lig'in lideri olarak çıktı; ancak Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında Paris Saint-Germain'e (4-2) mağlup olmasının ardından dengesini yeniden bulmanın yollarını arıyor. Ipswich ise 9 puanla Premier Lig puan durumunda onuncu sırada yer alıyor.



