Norveç milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda, bu Salı akşamı Dallas Stadyumu’nda Fildişi Sahili milli takımıyla oynadığı maçta 2-1’lik heyecan verici bir galibiyet elde ederek, turnuvanın son 16 turuna yükseldi.

Maç, ilk dakikalarından itibaren hücum ağırlıklı ve heyecan verici geçti; ilk gerçek tehlike 21. dakikada Fildişi Sahili'nin "Filler" takımından geldi. Conan, ceza sahasının sol kanadından etkili bir penetrasyonla içeri girdi ve Norveç kalesine doğru gönderdiği yerden süren şut, direğin yanından sıyırıp geçti.

Yıldız oyuncu Haaland ise 37. dakikada kendini göstermeye başladı; mükemmel bir ortaya yükselip kafa vuruşu yaptı, ancak top kaleci Fofana’nın kollarına zayıf bir şekilde gitti.

Norveçlilerin golü çok gecikmedi; 39. dakikada genç Nosa, sol kanattan ustaca içeri girip Fildişi Sahili ağlarına isabetli bir kavisli şut göndererek muhteşem bir şekilde skoru açtı.

Bu golle Nosa (21 yıl 2 ay), Norveç milli takımının Dünya Kupası tarihindeki en genç golcüsü olarak tarihe geçti. Başarısı bununla da kalmadı; tarihte Dünya Kupası eleme turlarında gol atan ikinci Norveçli oyuncu oldu ve 88 yıl sonra, yani 1938 Dünya Kupası’nda Arne Brøstad’ın İtalya kalesine attığı golden bu yana bunu başaran ilk oyuncu oldu.

Norveç, 42. dakikada skoru çabucak ikiye katlamaya çok yaklaştı. Sorloth, altı yarda alanı içinde tamamen boşta kalan Haaland’a kafayla pas verdi, ancak Haaland’ın şutu Sangaré’ye çarparak direğin yanından dışarı çıktı. İlk yarının son anlarında Fildişi Sahili, serbest vuruşun ardından Agbado’nun kafa vuruşuyla beraberliği aradı, ancak top direğin hemen yanından dışarı çıktı.

İkinci yarı başlarken Fildişi Sahili güçlü bir baskı kurdu ve 55. dakikada skoru eşitleme için net bir fırsatı kaçırdı. Pepe, Norveç savunmasının topu uzaklaştırırken yaşadığı kargaşadan yararlanarak tamamen tek başına kalmış bir pozisyona girdi, ancak kaleci Nylund, onun direkt vuruşunu muhteşem bir şekilde kurtardı.

67. dakikada Norveç, ikinci golle maçı bitirmeye çok yaklaştı; Heigim ceza sahası içinden güçlü bir şut çekti, ancak Diallo topu gol çizgisinden uzaklaştırdı.

Diallo’nun bu savunma harikası, 74. dakikada Fildişi Sahili adına beraberlik golüne dönüştü; ceza sahasının sağ kanadında büyüleyici bir dripling serisi sergileyerek Norveç savunmasını alt üst etti ve ardından ağlara giden güçlü bir şutla “Filler”in beraberliğini ilan etti.

Her iki takımın da hücumda yoğunlaştığı bir anda, 86. dakikada “Yıkıcı” Haaland kahraman rolünü üstlendi. Takım arkadaşı Berg’ün zeminde sürüklenen ve ustaca yapılan pasını değerlendiren Haaland, savunma baskısı altında kalmadan topu kolaylıkla ağlara gönderdi ve büyük bir sevinç içinde Norveç’e galibiyeti getiren golü attı.

Bu, Norveç'in tarihindeki dördüncü Dünya Kupası katılımıdır; takım, 1998 Fransa Dünya Kupası'nda olduğu gibi çeyrek finale yükselerek en önemli başarısını tekrarlamayı başardı (not: 1938 turnuvasında da bu tura yükselmişti, ancak o turnuva doğrudan son 16 turuyla başlamıştı).

Bu değerli galibiyetle Norveç, son 16 turunda heyecan verici bir karşılaşmaya çıkacak; burada, Japonya milli takımını 2-1'lik skorla eleyerek tur atlayan Güney Amerika devi Brezilya milli takımıyla karşı karşıya gelecek.