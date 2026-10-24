Manchester City'nin kusursuz çıkışını sürdürmeyi ve mağlubiyetsiz siciline sahip çıkmayı hedeflediği bir gecede, savunma hataları takımın tüm hesaplarını alt üst etti ve Aston Villa'ya teknik direktör Enzo Maresca'nın öğrencileri karşısında değerli bir galibiyet armağan etti. İlk gole giden yolu açan Marc Guehi'nin hatası ile topun ağlarla ikinci kez buluşmasına izin veren Gianluigi Donnarumma'nın hatası arasında, City hatalarının bedelini ağır ödedi ve bu sezon Premier Lig'deki ilk yenilgisini aldı.

Manchester City, cumartesi akşamı Villa Park'ta ağırlayan Aston Villa karşısında Premier Lig'in sekizinci hafta mücadelesi kapsamında oynanan ve rakiplerine üstünlüğünü dayatmaya alışkın takımın diğer yüzünü ortaya çıkaran maçta 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte Manchester City'nin Premier Lig'deki üst üste gelen yedi galibiyetlik serisi sona erdi ve puanı 21'de kaldı; Aston Villa ise puanını 11'e yükselterek altıncı sıraya çıktı ve Avrupa kupalarına katılım sağlayan sıralara yaklaşma şanslarını artırdı.

Guehi, Aston Villa'ya erken bir hediye sundu

Aston Villa'nın Manchester City savunmasındaki boşlukları ortaya çıkarması uzun sürmedi; ilk gol altıncı dakikada, stoper Marc Guehi'nin ev sahibine erken öne geçme fırsatını armağan eden ağır bir hatasının ardından geldi.

Pozisyon, topun City'nin arka çizgisinde Guehi'ye ulaşmasıyla başladı; ancak topla kötü ilgilenmesi Aston Villa oyuncularının baskı kurup topu kapmasına imkan verdi. John McGinn hızlı hareket ederek savunmadaki karışıklığı değerlendirdi ve topu Senegalli forvet Nicolas Jackson'a aktarmadan önce topa sahip olmayı başardı.

Savunma hızla geri dönüp alanları kapatmaya çalışsa da Jackson fırsatı değerlendirmede ustalık gösterdi; Anderson'ı maharetle geçtikten sonra üst köşeye yerleşen sert bir şut çekerek Aston Villa'yı erken bir golle öne geçirdi ve mücadelenin tansiyonunu yükseltti.

Haaland alışkanlığını sürdürdü, beraberlik City'yi maça döndürdü

Manchester City ikinci yarıya rotayı düzeltmek ve maçın havasına geri dönmek amacıyla çıktı ve 52. dakikada, ağları havalandırma alışkanlığını sürdüren Norveçli golcüsü Erling Haaland sayesinde beraberliği yakalamayı gerçekten başardı.

Gol, sağ tarafa kısa paslı kullanılan bir serbest vuruşun ardından geldi; Nday hareketlenerek bir kez daha Maatsen'i dıştan geçmeyi başardı ve ceza sahası içine kusursuz bir orta gönderdi.

Haaland randevusundaydı; sekiz yardalık mesafeden topa uzandı ve kafayla sert bir şekilde ağlara gönderdi, böylece maçı başlangıç noktasına döndürdü ve takımına sonucu tersine çevirmek için yeni bir fırsat sundu.

Gol yalnızca Manchester City'nin maça dönüşü değildi, aynı zamanda bu sezon Premier Lig'de üst üste yedinci maçta gol atan Norveçli forvet için dikkat çekici bireysel bir anlam da taşıyordu.

Beraberliğin City'ye öne geçme golünü arama konusunda gereken ivmeyi kazandırabileceği görülüyordu; ancak bireysel hatalar takımın hesaplarını bozmak için yeniden sahneye çıktı ve Aston Villa arka çizgideki yeni bir hatayı değerlendirerek kendini hızla yeniden öne taşıdı.

Donnarumma City'yi yüzüstü bıraktı, Jackson savunmayı yeniden cezalandırdı

Beraberlik uzun sürmedi; Nicolas Jackson 60. dakikada, bu kez topla gerektiği gibi ilgilenemeyen İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'nın da payının olduğu yeni bir savunma karışıklığından yararlanarak Aston Villa'nın ikinci golünü kaydetmeyi başardı.

Gol, Mbai'yi Josko Gvardiol ile doğrudan karşı karşıya bırakan uzun bir topun ardından geldi; Gvardiol ceza sahası yönünde hareket etti ve ardından Jackson'ın tek dokunuşla kaleye yönlendirdiği bir orta gönderdi.

Topun Donnarumma'nın erişiminde olduğu ve İtalyan kalecinin ona müdahale edebileceği görülüyordu; ancak topu tutmayı başaramadı, top altından kaçtı ve Manchester City oyuncuları arasında açık bir hayal kırıklığının ortasında ağlara yerleşti.

Manchester City'nin yenilgisi Premier Lig yarışında geçici bir tökezlemeden ibaret değildi; takımın kaçınılabilecek savunma hataları yüzünden kusursuz başlangıcını koruma fırsatını harcamasının ardından geldi.

Maçın başındaki Guehi hatası ile ikinci yarıdaki Donnarumma tökezlemesi arasında Manchester City hatalarının bedelini ödedi; galibiyet serisi sona erdi ve bu sezon Premier Lig'deki ilk yenilgisini aldı. Bu, hücum üstünlüğünün tek başına yeterli olmadığını, konsantrasyon arka çizgiden kaybolduğunda bunun kanıtlandığı bir geceydi.



















