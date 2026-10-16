Basketbol havasına bürünen bir futbol gecesinde tüm gözler yalnızca Avrupa Basketbol Ligi'nde Barcelona ile Olympiakos arasındaki karşılaşmaya çevrilmedi; kulübün efsanesi Pep Guardiola, tamamen dolan Palau Blaugrana salonunda tüm ilgiyi üzerine çekti.

Salon olağanüstü bir taraftar katılımına sahne oldu; Blaugrana taraftarları Yunanistan şampiyonu karşısında takımlarını desteklemek için tribünleri doldurdu. Ancak en büyük sürpriz tribünlerdeydi: Barcelona ve Manchester City'nin efsane teknik direktörü de oradaydı.

Pep'i ayağa kalkmaya zorlayan tezahüratlar

Bazı taraftarlar Barcelona'nın simgesinin varlığını ancak maçın ikinci periyodunun ortasında fark etti ve salon bir anda onun adıyla gürleyen tezahüratlara sahne oldu: "Pep, Pep Guardiola".

Tezahüratlar o kadar coşkulu bir hal aldı ki, Barcelona'nın eski oyuncusu ve teknik direktörü ayağa kalkmak zorunda kaldı. Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle taraftarları kollarını kaldırarak selamladı ve havaya öpücükler gönderdi. O anlar sosyal medyada geniş yankı buldu.





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Bir başka efsanenin özel ziyareti

Salondaki tek efsane Guardiola değildi. Geçen sezon sonunda diz sakatlığı nedeniyle takımdan ayrılan Barcelona'nın eski oyuncusu Çek yıldız Jan Vesely de maçta hazır bulundu ve eski takımının bu çekişmeli karşılaşmasını kaçırmak istemedi.

Vesely, Avrupa basketbolunun efsanelerinden biri olarak kabul ediliyor. Olağanüstü kariyerini, efsane teknik direktör Zeljko Obradovic ile birlikte Türk ekibi Fenerbahçe'de 2017 yılında kazandığı EuroLeague şampiyonluğuyla taçlandırdı ve 2018-2019 sezonunda turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.

EuroLeague'de 15 sezon boyunca 414 maç oynayan Vesely, turnuva tarihinde en fazla iki sayılık isabetli atış rekoruyla (1701), dördüncü en yüksek verimlilik oranıyla (5481), altıncı en yüksek sayı sayısıyla (4359) ve üçüncü en fazla ribaundla (1906) kariyerine veda etti.

"En doğru kararı verdim"

"Movistar" kanalına maç sırasında konuşan Vesely, emeklilik sonrası hayatı hakkında şunları söyledi: "Hayat şu anda harika. Ailemle vakit geçirmekten keyif alıyorum, daha fazla boş zamanım var ve çok seyahat etmiyorum. Geçmişi özlüyorum ama en doğru kararı verdiğimi düşünüyorum; zamanı gelmişti. Hâlâ Barcelona'da yaşıyorum."



