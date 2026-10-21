Gollerin ve rekorların gürültüsünden uzak, nadir görülen insani bir anda İngiliz yıldız Harry Kane, Bayern Münih ile Arsenal'i Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya getirecek kritik mücadeleye saatler kala duygusal bir şok yaşadı.

Arsenal savunması için her zaman bir kabus olan ve gelecek hafta prestijli Ballon d'Or ödülünü kazanmaya en güçlü aday gösterilen 33 yaşındaki golcü, beklemediği bir mesaj aldıktan sonra kendini tutamadı.

"TNT Sports" kanalı, geçen hafta Bayern Münih ile yeni ve dev bir sözleşme imzalamayı kabul eden Kane için özel bir sürpriz hazırladı. Kanal, Kane'in bu sezonki muhteşem başlangıcının ardından ona cesaretlendirici bir sesli mesaj göndermesi için eski Chingford Okulu öğretmeniyle iletişime geçti.

Gururla dolu bir sesle konuşan Bay Leyden, canlı yayında duyurulan mesajında şöyle dedi: "Merhaba Harry, ben Bay Leyden. Öncelikle, tüm Chingford Okulu mensupları adına, seninle ne kadar gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim."

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Ve ekledi: "Premier Lig'de Tottenham ile, Almanya Ligi'nde Bayern Münih ile ve elbette İngiltere ile olan sicilin, ister goller ister maçlar açısından olsun, gerçekten harika bir başarı."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama mesele bundan ibaret değil, ülkemizi harika bir liderlikle temsil ettin ve kaptanımız olarak, senin izinden gitmeyi arzulayan binlerce genç oyuncuya gerçekten ilham veren bir örnek oldun. Ballon d'Or ödülünde sana başarılar dilerim. Ve unutma, şarkının dediği gibi, her zaman bizden biri olarak kalacaksın."

Bu sözler, İngiltere'nin tarihi golcüsünü uzun yıllar öncesine götürmeye yetti.

Anılarını canlandıran Kane, duygulanarak şöyle dedi: "Çok teşekkür ederim. Okulda futbol oynamakla ilgili harika anılarım var, özgür zihinli bir çocuk olduğum, gol atmaya ve oynamaya can attığım zamanlardan. On bir ya da on iki yaşındayken profesyonel futbolu düşündüğümü bile sanmıyorum, bu sadece bir hayaldi."

Ve ekledi: "Belli ki yaş ilerledikçe iş daha gerçekçi hale geliyor ve bunun getirdiği fedakârlıkları anlamaya başlıyorsun. Başkalarının yapmadığı pek çok şeyi yapmaya hazırdım ve şu an burada olmamın büyük bir nedeni de bu."

Bu sezon Bayern ile fileleri dokuz kez havalandıran Kane, Arsenal'e karşı 22 maçta 15 gole ulaşan golcü dağarcığını artırmaya çalışarak bu maça çıkıyor.

Kane, zirveye ulaştıktan sonra eski öğretmenlerinden biriyle yeniden buluşan ilk gol kralı değildi. Geniş çapta yayılan ünlü bir karşılaşmada, Arsenal efsanesi Ian Wright öğretmeni Sydney Pigden ile buluşmuş ve ona şaşkınlıkla şöyle demişti: "Buna inanamıyorum. Biri senin öldüğünü söylüyor."



