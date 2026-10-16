Uruguay futbolu, renkli kartların gösterilmesi için yeni bir yöntem denedi: Perşembe günü Uruguay Kupası son 16 turunda Nacional'in Rentistas'ı 3-0 yendiği maçta ilk kez sanal kartlar kullanıldı.

Hakem Eduardo Varela, maçın ilk sarı kartını 12. dakikada Juan Pablo Blada'ya göstermek için elektronik bir cihaz kullandı.

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Cihaz, bir cep telefonuna ya da küçük bir tablete benziyor ve bir ekran ile özel tuşlar aracılığıyla sarı ve kırmızı kartların gösterilmesine imkân tanıyor.

Ancak işlevi, geleneksel kâğıt kartların yerini almakla sınırlı değil; cezaları otomatik olarak kaydedip elektronik sisteme gönderiyor, böylece hakemlerin bunları elle not alıp sonradan elektronik ortama girmesine gerek kalmıyor.

Girişim, Uruguay Futbol Federasyonu'nun bir teknoloji şirketiyle iş birliği içinde yürüttüğü ve oyuncu değişiklikleri ile penaltılar gibi maçtaki diğer olayların da gerçekleştiği anda kaydedilmesini amaçlayan projenin bir parçası. Bu bilgilerin ileride doğrudan basın kuruluşlarına ulaşması hedefleniyor. Ayrıca cihazın Wi-Fi ağına bağlanmaya ihtiyacı yok.

Bununla birlikte cihazın hâlâ iyileştirmelere ihtiyacı var; zira ilk kullanımında kartın rengi uzaktan yeterince net görünmedi ve bu da İspanyol "Mundo Deportivo"gazetesine göre stattaki taraftarlar arasında bir miktar karışıklığa yol açtı.











