Videoda: Fransa, Paraguay tuzağından kurtuldu… ve Fas’ın intikamıyla karşı karşıya kaldı

Fransa milli takımı, Pazar günü sabahın erken saatlerinde Paraguay’ı 1-0’lık zorlu bir galibiyetle mağlup ederek Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselmeyi başardı.

Paraguay milli takımının savunması, ilk 45 dakika boyunca Les Bleus'un ataklarına direndi ve ilk yarı golsüz berabere sona erdi.

Fransızların baskısı devam etti ve Konyé'nin şutuyla golü bulmaya çok yaklaştı, ancak kaleci Orlando Gil 54. dakikada topu kurtardı.

Fransız milli takımı bir penaltı kazandı ve Kylian Mbappé bu penaltıyı başarıyla gole çevirerek 70. dakikada Les Bleus'u öne geçirdi.

Paraguay milli takımı beraberliği yakalamaya çalıştı ancak Fransız savunmasının sağlamlığı karşısında başarısız oldu ve maç, Les Bleus'un çeyrek finale yükselmesiyle sona erdi.

Fransız milli takımı, çeyrek finalde, son 16 turunda Kanada'yı 3-0 mağlup eden Fas ile ateşli bir karşılaşmaya çıkacak.

Fas, 2022 Katar Dünya Kupası yarı finalinde Atlas Kaplanları’nı mağlup eden Fransa’dan rövanş almayı hedefliyor.