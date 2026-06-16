Fransız milli takımı, 2026 Dünya Kupası finallerine, bugün Salı günü New York’un New Jersey kentindeki “MetLife” Stadyumu’nda oynanan heyecan verici Dünya Kupası karşılaşmasında Senegalli rakibini 3-1 mağlup ederek değerli bir galibiyetle başladı.

Bu galibiyetle “Les Bleus”, 2002 Dünya Kupası açılış maçında 1-0’lık skorla aldıkları tek tarihi yenilginin intikamını alarak itibarlarını geri kazandılar ve turnuvadaki ilk üç puanı hanelerine yazdırdılar.

İlk yarıda Senegali milli takımın hücumda açık bir üstünlüğü vardı. 24. dakikada sol kanattan Jackson’ın önderlik ettiği hızlı bir kontra atakla skorun açılmasına çok yaklaştılar; Jackson ceza sahası içine girip attığı sert bir yerden şut, direğe çarparak “Teranga Aslanları”nın öne geçmesini engelledi.

Geçen turnuvanın ikincisinin hücumda tamamen kaybolduğu bir ortamda Senegalli oyuncuların uyanışı devam etti; 31. dakikada Sar, ceza sahası sınırından güçlü bir şut çekti ancak top kalenin yanından dışarı çıktı. 40. dakikada ise Mané, ceza sahası dışından ani bir şut denedi ancak top kaleci Mike Maignan’ın kucağında kaldı.

İlk yarının son nefeslerinde, tam olarak uzatma süresinin 6. dakikasında, Sar, sol kanattan gelen ve savunmanın gözünden kaçan mükemmel bir ortayı takip ederek kaçırılmayacak bir fırsatı heba etti; topu tuhaf bir şekilde üst direğin üzerinden dışarı attı ve ilk yarı golsüz berabere sona erdi.

Fransız milli takımı ikinci yarıya tamamen farklı bir yüzle çıktı; 48. dakikada genç oyuncu Doi’nin direğin yanından geçen güçlü şutuyla tehlikeli olmaya başladı. Maçın en tehlikeli pozisyonu 53. dakikada yaşandı; Olise, tecrübeli savunma oyuncusu Koulibaly’yi çalımlayarak kaleciyle karşı karşıya kaldı ve yerden sürüklenen bir şut çekti, ancak kaleci Mendy bu şutu cesurca kurtardı.

Fransız takımı, net fırsatları kaçırmaya devam etti; 57. dakikada derin paslar Mbappé’yi kaleci Mendy ile karşı karşıya bıraktı, ancak Mendy kahramanca performansını sürdürerek topu ustaca uzaklaştırdı. Maç, 60. dakikada dramatik bir dönüm noktasına gelmek üzereydi; Mbappé, Mané ile yaşadığı temasın ardından penaltı talep etti. Bu pozisyon üzerine hakemler, video yardım sistemini (VAR) devreye soktu, ancak saha hakemi sonunda herhangi bir karar vermeden oyuna devam etmesini işaret etti.

Fransızlar için dönüm noktası 66. dakikada geldi. Olısse'nin Senegalli savunmayı aşan sihirli bir pası Mbappé'yi ceza sahası içine soktu ve Mbappé, Mendy'nin ağlarına giden, durdurulamaz ve geri dönülmez bir yerden vuruşla maçın ilk golünü kaydetti.

74. dakikada Doi, ceza sahasının solundan füze gibi bir şutla skoru artırmaya çalıştı, ancak Mendy kalesini ustaca korudu ve topu köşe vuruşuna çevirdi. Fransızların maçı bitiren golü ise 82. dakikada oyuna sonradan giren Parkola'dan geldi. Parkola, Senegal'in hücum hamlesini iyi değerlendirerek kaleciyle karşı karşıya kaldı ve kaleci Mendy'nin üzerinden kaleciyi aşan muhteşem bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Uzatma dakikaları son derece heyecanlı geçti. Senegal, uzatmaların 5. dakikasında M'Baye'nin ceza sahasının sağ kanadında Hernandez'i çalımlayarak yaptığı muhteşem bir penetrasyonun ardından attığı füze gibi şutla skoru ilk olarak azalttı; top, Maignan'ın parmaklarına değdikten sonra ağlara gitti.

Fransızların cevabı gecikmedi; Mbappé ceza sahası dışından bir füze gibi şut çekti, Mendy bu şutu kontrol edemedi ve top ağlara gitti. Maç, Fransa’nın 3-1’lik galibiyetiyle sona erdi.

Fransa ve Senegal, Norveç ve Irak milli takımlarıyla birlikte zorlu 9. grupta yer alıyor. Fransa, bir sonraki turda Irak ile karşılaşacağı maçta üstünlüğünü pekiştirmeyi hedeflerken, Senegal milli takımı ise Norveç ile oynayacağı zorlu maçta telafi arayışında olacak.