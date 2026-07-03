Videoda... Firavunların Efsanesi: Fas'ın Dünya Kupası finaline çıkacağını tahmin ediyorum

Mısır milli takımının efsanesi Ahmed Fathi, Fas'ın 2026 Dünya Kupası finaline yükseleceğini öngördü.

Fas milli takımı, 2022 Dünya Kupası'nda dördüncü sırada yer alarak Arap ve Afrika tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atmıştı.

Bu turnuvada ise Fas, Brezilya ile berabere kalıp İskoçya ve Haiti'yi yenerek 7 puanla 3. grubu ikinci sırada tamamlayarak muhteşem bir performans sergiliyor.

Ayrıca Atlas Kaplanları, normal süre ve uzatmalarda 1-1 berabere kaldıkları Hollanda maçında penaltı atışları sonucunda 32'li turu geçmeyi başardı.

Ahmed Fathy, ON Sport kanalındaki “Faraonlar” programına konuk olarak, “Fas’ın Dünya Kupası finaline çıkacağını tahmin ediyorum” dedi.

"Fas milli takımı son derece güçlü ve turnuvada şu ana kadar oynadığı maçlarda oyun temposunu büyük ölçüde belirledi" diye ekledi.

Program sunucusu Ahmed Khairi, Fathi’nin dikkatini Fransa milli takımının Fas’ın yolunda durduğuna çekse de, Firavunlar’ın efsanesi, Aslanlar’ın turnuva finaline yükseleceği yönündeki tahmininden vazgeçmedi.

Fas, Dünya Kupası çeyrek finalinde Kanada ile karşılaşmaya hazırlanırken, Fransa milli takımı ise Paraguay ile karşılaşacak.

Fas, çeyrek finale yükselirse, Fransa’nın Paraguay engelini aşması durumunda bu takımla karşılaşacak.