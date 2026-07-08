Videoda: "FIFA Zapata"... Sawiris, FIFA'yı Mısır'ın Arjantin karşısında mağlup edilmesiyle suçluyor

2026 Dünya Kupası’nda Mısır ile Arjantin arasındaki karşılaşmanın ardından sosyal medya platformları adeta alev aldı; ancak en çok dikkat çeken yorum, iş adamı Naguib Sawiris’ten geldi. Sawiris sadece öfkelenmekle kalmadı, bunu doğrudan hakemlere ve FIFA’ya yönelik keskin bir alaycılığa dönüştürdü.

Firavunlar ile Tango arasındaki maçın, Lionel Messi'nin takım arkadaşlarının lehine (3-2) sonuçlandığı son düdükle birlikte, büyük bir öfke dalgası patlak verdi. Fransız hakem François Letexier’in performansı, Mısırlı oyunculara karşı yapılan bir dizi sert müdahaleyi görmezden gelmesi nedeniyle geniş çapta tartışmalara yol açtı. Arap seyirciler bunu, Tango dansçıları lehine açık bir taraf tutma olarak değerlendirdi.

Naguib Sawiris de her zamanki tarzıyla olaya müdahil oldu. Cezasız kalan en önemli Arjantinli oyuncuların şiddetli müdahalelerini bir araya getiren bir videoyu yeniden paylaştı ve alaycı bir şekilde şöyle yorumladı: “Sesli ve görüntülü palyaço gösterisi… FIFA Zapata.”

“Viva Zapata” sloganı rastgele seçilmiş bir slogan değildir; bu, 1910 ile 1920 yılları arasında adalet ve toprak dağıtımı talebiyle köylüleri yöneten devrimci Emiliano Zapata’ya atfen “Yaşasın Zapata” anlamına gelen Meksikalı bir devrimci haykırışıdır.

Sawiris bu sloganı burada, stadyumda yaşananların hakemlerin adaletsizliğine ve Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) kurallarına karşı bir devrim gerektirdiğini ima etmek için kullandı.

Sawiris bununla da kalmadı; Manchester United efsanesi Paul Scholes’un, yaşananları “açık bir hırsızlık” olarak nitelendiren açıklamalarını da benimsedi. Sawiris, destekleyici bir şekilde şöyle yazdı: “‘Bizi soydular’ dediğinde, olayı olabildiğince nazik bir şekilde ifade ettin.”

Böylece Sawiris, hoşnutsuzluğunu FIFA’ya yönelik alaycı bir mesaja dönüştürdü; futbolun bir palyaço gösterisi sahnesi olmadığını ve taraftarların, dengelerin bozulduğunu hissettiklerinde sessiz kalmayacaklarını vurguladı.