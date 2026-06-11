Videoda: "FIFA Komitesi" alışılmış düzeni bozuyor... 2026 Dünya Kupası'nda yeni bir düzen

94 yıllık Dünya Kupası tarihinde alışılmadık bir sahneye sahne olan Azteka Stadyumu'ndaki Meksika-Güney Afrika açılış maçında, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından 2026 turnuvasından itibaren uygulanacak olan yepyeni bir sistem devreye girdi.

İlk kez, her iki takımın oyuncuları geleneklere uygun olarak tek bir sıra halinde dizilmedi; bunun yerine, tüm takım üyeleri – aslar, yedekler ve teknik ekip – sahanın ortasında el ele tutuşarak bir daire oluşturdu ve hep birlikte milli marşı çaldı ve söyledi.

Dünya ekranlarına yansıyan görüntülerde, Meksika oyuncuları orta sahadaki çemberi tamamen çevreleyerek "Meksikalılar Savaş Çığlığı"nı söylerken, Güney Afrika milli takımı da 87 bin seyircinin alkışları eşliğinde çok dilli "Güney Afrika Çağrısı" marşıyla aynı sahneyi tekrarladı.

FIFA'dan bir kaynak daha önce ESPN'e yaptığı açıklamada, kararın amacının "takım ruhunu ve as ile yedekler arasındaki eşitliği güçlendirmek ve marş anını protokol ritüelinden birleştirici insani bir an haline getirmek" olduğunu söyledi. "Artık fotoğrafta 11 oyuncu ve yedek kulübesinde 12 oyuncu istemiyoruz, tam bir milli takım istiyoruz."

2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda denenecek olan yeni sistem, ABD, Meksika ve Kanada'da oynanacak 104 maçın tümünde uygulanacak ve FIFA'nın ilk kez 48 takımın katıldığı genişletilmiş turnuva için onayladığı bir dizi değişikliğin parçası olacak.

Tepkiler ikiye bölündü; Meksikalı taraftarlar bu sahneyi "etkileyici ve tarihi" olarak nitelendirirken, bazı Avrupalı analistler ise "fazlasıyla teatral" buldu. Ancak 2026 açılışından akıllarda kalacak olan görüntü, bir gol ya da kart değil, vatanları için şarkı söyleyen oyuncuların oluşturduğu tam bir daire olacak.