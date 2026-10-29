Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fevzi Lekcaa, Bensilman'daki büyük Hasan II Stadı projesinin son gelişmelerini açıkladı ve çalışmaların güven verici bir hızda ilerlediğini belirterek, projenin Fas'ın İspanya ve Portekiz ile ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2030 Dünya Kupası'nın başlamasından yaklaşık iki yıl önce, 2028 yılının başında tamamlanmasının beklendiğini vurguladı.

Fas'ın ikinci kanalı "2M"deki "Samimiyet Saati" programına konuk olan Lekcaa, projenin gelişmeleri ve Dünya Kupası finaline ev sahipliği dosyasındaki önemi hakkında konuştu ve Fas'ın hedeflerinin yalnızca maç düzenlemenin ötesine geçerek, Büyük Kazablanka bölgesinde geniş çaplı bir kentsel dönüşüm yaratmayı kapsadığını vurguladı.

115 bin seyirci kapasiteli stat: Futbolun ötesine geçen bir proje

Lekcaa, kapasitesi 115 bin seyirciye ulaşan Hasan II Stadı'nın yalnızca bir spor tesisi olmayacağını, aksine Büyük Kazablanka'nın kentsel alanını yeniden yapılandırmaya yönelik, altyapı ve ulaşım ağlarının geliştirilmesiyle eş zamanlı bütüncül bir projenin parçası olacağını vurguladı.

Fas Federasyonu Başkanı şunları söyledi: "Hasan II Stadı, Büyük Kazablanka'nın kentsel alanının yeniden yapılandırılmasına katkıda bulunacak." Lekcaa, projeye, aralarında bölgesel hızlı tren ağı ve çok yüksek hızlı tren hattının da bulunduğu bir dizi ulaşım aracının geliştirilmesinin eşlik edeceğini belirtti.

Ve ekledi: "Önümüzdeki yıllarda Büyük Kazablanka'yı farklı bir şekilde göreceğiz."

Stadın tamamlanma tarihi ve Dünya Kupası öncesi maçlar

Çalışmaların seyrine ilişkin olarak Lekcaa, stadın inşaatının 2028 yılının başında tamamlanması olasılığına dair iyimserliğini dile getirdi; bu durum Fas'a Dünya Kupası başlamadan önce tesisten yararlanmak için yeterli zaman tanıyacak.

Projenin erken tamamlanmasının, Fas Millî Takımı'na bu dünya turnuvasından önce stadın zemininde maçlarını oynama imkânı vereceğini, ayrıca başta Vidad ve Reca olmak üzere Kazablanka kulüplerinin de bundan yararlanabileceğini, bunun yanı sıra diğer büyük etkinliklere ev sahipliği yapma olasılığının bulunduğunu açıkladı.

Lekcaa şöyle dedi: "Millî Takım'ın Dünya Kupası'ndan önce bu statta oynaması iyi olur."

Lekcaa, 2030 Dünya Kupası finaline ilişkin gerekçesini açıkladı

Hasan II Stadı'nın 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma şansına gelince, Lekcaa rekabeti maçların üç ev sahibi ülke arasında dağıtılmasından daha geniş bir bağlama oturtmaya özen gösterdi.

Dünya Kupası'nın yüzüncü yıl edisyonuna ev sahipliği yapmanın medeniyet ve insanlık boyutları taşıdığına işaret eden Lekcaa, Fas Kralı VI. Muhammed'in Kigali'den turnuvanın İspanya ve Portekiz ile ortaklaşa düzenleneceğini ilan ettiği kraliyet mesajını hatırlattı.

Projenin, Akdeniz havzasındaki ortak hafızanın güçlendirilmesi, havzanın iki kıyısındaki halkların birbirine yakınlaştırılması ve genç kuşaklar arasında bir arada yaşama ile alışveriş değerlerinin kökleştirilmesi üzerine kurulu olduğunu açıkladı.

Ancak bu ortak vizyon, Fas'ın final maçına ev sahipliği yapma hedefinden vazgeçtiği anlamına gelmiyor; zira Lekcaa, stat kapasitesi kriterine bu dosyada temel bir unsur olarak bağlı kaldı.

Fas Federasyonu Başkanı şunları söyledi: "Final, en yüksek kapasiteye sahip olan stada verilmelidir ve şu an itibarıyla bu stat, Hasan II Stadı'dır."

115 bin seyirci kapasitesiyle Fas, finale ev sahipliği yapma şansını artırmak için Bensilman projesine bel bağlıyor; kapanış maçına hangi stadın ev sahipliği yapacağının belirlenmesi ise 2030 Dünya Kupası maçlarının dağıtımına ilişkin nihai karara bağlı kalmaya devam ediyor.