Norveç milli takımının yıldızı Erling Haaland, turnuvadaki ilk maçında Irak milli takımının kalesini iki kez buluşturarak Dünya Kupası’ndaki gol rekorunu açtı.

Haaland, Çarşamba sabahı erken saatlerde ABD'nin Boston eyaletindeki Gillette Stadyumu'nda oynanan Irak maçı 29. dakikasında, 9. grubun açılış turunda ilk golünü attı.

Manchester City'nin yıldızı, Irak milli takımının savunmasının boşluğunu değerlendirerek, ayağıyla mükemmel bir ortayı ağlara gönderdi.

Ardından, ilk yarının bitimine iki dakika kala, kale önünde topu uzaklaştırmakta geciken kaleci Celal Hasan’ın feci hatasından yararlanarak ikinci golü attı.

"Opta" ağının verilerine göre, Haaland, Kasım 2024'ten bu yana Norveç milli takımıyla oynadığı son 11 resmi maçta gol attı.

"Squadka" ise Haaland'ın Şampiyonlar Ligi, Almanya Ligi, İngiltere Ligi ve Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarında gol attığını belirtti.

"Stats Foot"a göre Haaland, Dünya Kupası'nda tek bir maçta iki gol atan ilk Norveçli futbolcu oldu.