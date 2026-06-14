Videoda... Faslı yıldız: Pişman olmayacağız... Brezilya bizi korkutmadı

Fas milli takımının yıldızı Şemseddin Talbi, Brezilya karşısında galibiyeti kaçırmalarının ardından pişmanlık duymadıklarını söyledi.

Fas, 2026 Dünya Kupası'na Brezilya ile 1-1 berabere kalarak başladı, ancak Atlas Aslanları 21. dakikada İsmail Sebari'nin golüyle öne geçmişti.

Talbi, Hesport kanalının YouTube'da yayınladığı basın açıklamasında, "Elbette bu maçı kazanmak istiyorduk ve kazanmak için bir fırsat vardı" dedi.

"Pişmanlık duyduğumu söyleyemem. Maça yüksek tempoda başladık ve ikinci yarıda da baskımızı sürdürdük. Ne yazık ki ikinci golü atamadık" diye devam etti.

Brezilyalı Vinícius Júnior'un maçın en iyi oyuncusu seçilmesiyle ilgili olarak ise "Onun yüksek niteliklere sahip ve büyük bir oyuncu olduğunu biliyoruz, ancak şu anda maçın en iyi oyuncusu olup olmadığını bilmiyorum" dedi.

"Brezilya milli takımından korkmadık, biz de uygun oyunculara sahibiz, Brezilya'dan veya başka bir takımdan korkamayız" diye vurguladı.

Şemseddin Talbi, "Bu turnuvada mümkün olan en uzağa gitmek için buradayız" diyerek sözlerini tamamladı.