Videoda... Faslı taraftarlar, Fransa milli takım oyuncularına karşı "rahatsız edici" bir Meksika geleneğini uyguluyor

Kylian Mbappé ve takım arkadaşları Dünya Kupası’ndaki en önemli maçları öncesinde uykuya dalmaya hazırlanırken, Fas taraftarları onları uyandırmaya hazırlanıyordu. 32’li turdan çeyrek finale taşınan bu Meksika geleneğinin bu seferki kahramanı, Fransa ile mücadelelerini maçın başlama düdüğünden tam 12 saat önce başlatmaya karar veren “Atlas Kaplanları” oldu.

"Les Bleus" takımının konaklama yerindeki son gece, gürültülü bir kabusa dönüştü. Yerel saatle akşam 10.30'da, "Atlas Kaplanları" taraftarlarından oluşan kalabalıklar, Fransız heyetinin kaldığı otelin çevresindeki sokaklarda toplanmaya başladı ve birkaç dakika geçmeden bölge, coşkulu bir karnaval alanına dönüştü.

Davul sesleri ve “vuvuzela” sesleri durmaksızın yankılandı, hava gösterileriyle Boston semaları arka arkaya aydınlatılırken, bu durum Kylian Mbappé ve takım arkadaşlarının kader maçı öncesinde huzurlu bir an bile yaşayamamaları için kasıtlı bir girişimdi. Yüzlerce Faslı taraftar, oyuncuları kışkırtmak ve odalarının pencerelerinden dışarı çıkmaya zorlamak amacıyla coşkulu tezahüratlar ve şarkılar söyleyerek bir araya geldi.

Fransız “RMC” kanalı, bu muazzam gürültünün oyuncuların odalarının içinden net bir şekilde duyulduğunu ve otelin komşu binalarında yaşayanları büyük ölçüde rahatsız ettiğini doğruladı.

Bu “rahatsız edici kutlama taktiği”, 2026 Dünya Kupası’nda tam anlamıyla bir Meksika imzası haline geldi. Meksika taraftarları, Ekvador milli takımını 32’li turdan elenmeden önce bu taktiği başarıyla uygulayarak rakibi altüst etmiş ve çeyrek finalde İngiltere karşısında da aynı taktiği tekrarlamıştı.

Bu gece ise Fas taraftarları, bu gürültünün eski dünya şampiyonlarını yenilgiye uğratmasına katkıda bulunacağı umuduyla aynı psikolojik silahı kullanmaya karar verdi.