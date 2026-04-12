Stuttgart, Alman Bundesliga'nın 29. haftasında konuk takım Hamburg'u 4-0 mağlup etti.

Maçta, Bilal El Khannous'un performansı ile Faslı bir iz bıraktı.

El Khannous, 86. dakikada ceza sahası kenarından attığı muhteşem bir şutla Stuttgart'ın dördüncü golünü kaydetmeyi başardı.

Stuttgart, bu galibiyetle puanını 56'ya yükselterek Bundesliga sıralamasında üçüncü sıraya yerleşti.

Hamburg ise 31 puanla 12. sırada kaldı.

El Khannous, bu sezon tüm turnuvalarda Stuttgart formasıyla 38 maça çıktı, 9 gol attı ve 6 asist yaptı.

