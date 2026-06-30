Gürültü ve gözyaşları arasında, Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Vehbi, Atlas Aslanları’nın Hollanda engelini aşmasının ardından aklından ziyade kalbinin sesini dinledi.

Wehbi, bir an için kameraları ve oyuncuları görmezden geldi ve sakin adımlarla tribünlere doğru yöneldi... Ailesinin onu beklediği yere. Unutulmaz bir Dünya Kupası gecesinin ardından, "Monterrey" stadyumundaki tüm dikkatleri üzerine çeken insani bir an yaşandı.

120 dakikalık mücadelenin ardından maç 1-1 berabere bitti ve Fas ile Hollanda, 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda penaltı atışlarına gitti.

Penaltılar sonunda Aslanlar’ın yüzünü güldürdü ve takım, bu turun açılış maçında Güney Afrika’yı tek golle geçen Kanada’nın beklediği çeyrek finale yükseldi.

Maçın bitiş düdüğü çalınır çalınmaz, Wahbi her zamanki gibi oyuncularının yanına koşmadı; sakin bir şekilde arkasını döndü ve tribüne doğru birkaç basamak çıktı, ailesini kucaklayarak onlarla çok özel sevinç anlarını paylaştı. Bir öpücük, bir kahkaha, bir gözyaşı... Ardından hızla sahaya geri dönerek, “Yel Değirmenleri”ni mağlup eden kahramanlarıyla kutlamaya devam etti.

Bu galibiyetle Fas, 1994 yılında Orlando’da oynanan tek Dünya Kupası grup aşaması karşılaşmasında kendisini mağlup eden Hollanda’dan intikamını aldı ve Aslanlar, 2022 Katar Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda bu rakibi geçerek tarihi bir yarı final başarısına doğru ilerlemişti.