Videoda: Fas, Haiti'yi ezici bir galibiyetle mağlup etmesine rağmen ikincilikle yetindi... Hollanda maçı ufukta beliriyor

Fas milli takımı, bugün Perşembe sabahı ABD’nin Atlanta stadyumunda oynanan grup aşamasının üçüncü ve son turu maçında Haiti’yi 4-2’lik ezici bir skorla mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’nın son 32 turuna katılma hakkını elde etti.

Maçta Haiti güçlü bir başlangıç yaptı ve 10. dakikada Leni Joseph’in topuk vuruşunun ardından Faslı kaleci Yassine Bono’nun kendi kalesine attığı golle skoru açtı.

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39. dakikada Ashraf Hakimi Fas için beraberliği sağladı, ancak 43. dakikada Wilson Isidore ikinci golünü atarak Haiti'yi tekrar öne geçirdi.

Ancak Atlas Kaplanları ilk yarıyı geride bitirmeyi reddettiler; İsmail El-Sebari, 45+1. dakikada Fas’ın ikinci golünü attı.

İkinci yarıda Fas milli takımı, sırasıyla 78. ve 89. dakikalarda oyuna sonradan giren Sofyan Rahimi ve Yassin Jassim'in golleriyle iki gol daha atmayı başardı ve daha büyük bir galibiyet elde etmesine yetecek birçok fırsatı kaçırmasına rağmen maçı 4-2'lik skorla kazandı.

Beklenen karşılaşma

Bu galibiyetle “Atlas Kaplanları”, her iki takımın da 7 puan topladığı grup aşamasını, gol farkıyla lider Brezilya’nın ardından 3. Grubu ikinci sırada tamamladı.

Fas Milli Takımı, Hollanda, Japonya, İsveç ve Tunus'un yer aldığı 6. Grubun lideri ile 32'li turda karşılaşacak. Bugün İskoçya'yı 3-0 mağlup eden Brezilya ise aynı grubun ikincisiyle karşılaşacak.

Hollanda, son maça grubunun lideri olarak giriyor; bu da, birinci sıradaki yerini koruduğu takdirde bir sonraki turda Fas milli takımıyla karşılaşması için en güçlü aday olmasını sağlıyor. Japonya ise gol farkıyla ikinci sırada yer alıyor (her ikisi de 4 puan).



