Videoda... Fas efsanesi: Badou Zaki, 15 yıl önce Bono'nun kendisinin halefi olacağını öngörmüştü

Fas futbolunun efsanesi Rachid Taoussi, Al-Hilal ve “Atlas Aslanları”nın kalecisi Yassine Bono’nun, son yıllarda dünya futbol sahalarında parlamadan önceki bir sırrını ortaya çıkardı.

Bono, Salı sabahı Hollanda'yı penaltı atışlarında mağlup ederek Fas'ı 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna taşıdıktan sonra tüm dikkatleri üzerine çekti. Maç, normal süre ve uzatmaların ardından 1-1 berabere sonuçlanmıştı.





El-Tawsi, “MBC 1” kanalındaki “Nadina” programına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bono’nun Fas ligindeki yükselişine tanık oldum. O sırada yanımda, şu anda Tarek El-Saktiwi ile birlikte Umman Milli Takımı’nın kaleci antrenörlüğünü yapan ve Bado El-Zaki’nin kardeşi olan arkadaşım Saeed Bado da vardı.”

Taoussi sözlerine şöyle devam etti: “Badou Zaki, Bono’nun sahada kendisinin halefi olacağını itiraf etmişti. Bunu bana, Atlético Madrid’e ve İspanya Ligi’ne transfer olmadan önce, Al-Wedad kulübünde henüz yükselişte olan bir kaleciyken söylemişti.”

Bono’nun kariyerine Al-Wedad kulübünde başladığı ve 2010 yılında A takımına yükseldiği, ardından 2012’de Atlético Madrid’in genç takımına transfer olduğu, daha sonra da Real Zaragoza, Girona, Sevilla ve son olarak Al-Hilal’da forma giydiği hatırlanıyor.